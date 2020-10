Spanje roept opnieuw noodtoestand uit in Madrid

De Spaanse premier Pedro Sánchez riep voor de tweede keer dit jaar de noodtoestand uit in Madrid in de strijd tegen het coronavirus.

De Spaanse regering heeft opnieuw de noodtoestand afgekondigd in Madrid. Met de maatregel, die meteen ingaat en twee weken van kracht blijft, hoopt ze de coronaopstoot in de regio onder controle te krijgen.

De Spaanse premier Pedro Sánchez trommelde vrijdag de leden van zijn regering op voor een buitengewone ministerraad. Op de agenda stond slechts één punt: de strijd tegen corona in en om de hoofdstad Madrid. De socialist organiseerde het spoedoverleg nadat het hooggerechtshof van de regio Madrid donderdag de gedeeltelijke lockdown in de hoofdstad en negen omliggende gemeenten vernietigd had.

De Spaanse regering had het gebied eind vorige week weer deels op slot gedaan omdat het coronavirus zich er als een lopend vuurtje verspreidde. De zowat 4,8 miljoen inwoners mochten de gemeentegrenzen sindsdien enkel nog oversteken om essentiële redenen: om te gaan werken of om naar de dokter of naar school te gaan.

Maar het hooggerechtshof van Madrid verwees de maatregel donderdag naar de prullenmand. 'Dit is een aanfluiting van de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers', klonk het. De hoogste rechtsinstantie van de regio Madrid stelde voorts dat 'het wettelijke mandaat' voor de inperking van de bewegingsvrijheid ontbrak.

Grof geschut

Als reactie op dat laatste punt van kritiek haalde de Spaanse regering vrijdag het grof geschut boven. Tijdens de uitzonderlijke ministerraad besloot de coalitie van socialisten en het radicaal-linkse Unidas Podemos opnieuw de noodtoestand uit te roepen in Madrid. Die gaat meteen in en blijft twee weken van kracht. Hij moet toelaten het slot weer op de Madrileense maatschappij te zetten.

Volgens de regering van premier Sánchez, die vanwege een officieel bezoek aan Barcelona vanop afstand aan het overleg deelnam, had ze geen andere keuze dan naar drastische actie te grijpen omdat de Madrileense regering geen stappen deed om de verspreiding van het coronavirus in en om de hoofdstad in te dammen.

Dit is heel slecht nieuws. Dit is niet wat de Madrilenen vragen. De gezondheidssituatie in Madrid is ook niet van die aard dat zo'n maatregel zich opdringt. José Luis Martínez Almeida Burgemeester Madrid

Langer dralen kon volgens de ploeg-Sánchez niet. Die is beducht voor een massale uittocht uit Madrid zonder nieuwe lockdown. Spanje viert maandag zijn nationale feestdag. De meeste Spanjaarden staan dan ook aan de vooravond van een verlengd weekend.

De Spaanse regering vreest dat duizenden inwoners van de hoofdstad die minibreak willen aangrijpen om een paar dagen naar de costa's of naar tweede verblijven in het binnenland te trekken. Met in hun koffer mogelijk een ongewenste gast: het coronavirus.

In snelheid genomen

De Madrileense autoriteiten reageerden vrijdagmiddag erg ontstemd op de beslissing van de Spaanse regering. 'Dit is heel slecht nieuws. Dit is niet wat de Madrilenen vragen. De gezondheidssituatie in Madrid is ook niet van die aard dat zo'n maatregel zich opdringt', zei de rechtse burgemeester van Madrid, José Luis Martínez Almeida.

2 noodtoestand in madrid Het is de tweede keer dat de ploeg-Sánchez naar de noodtoestand grijpt in de strijd tegen corona

Het rechtse regiobestuur had vrijdagochtend nog laten weten aan een eigen pakket minder verregaande maatregelen te werken. Maar de Madrileense regering werd in snelheid genomen door de Spaanse collega's.