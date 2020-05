Spanje vreest krimp van 9,2 procent in 2020

De coronacrisis richt ook een bloedbad aan op de arbeidsmarkt. De Spaanse regering gaat uit van een werkloosheidscijfer van 19 procent voor dit jaar.

Na zes vette economische jaren dreigt zich in 2020 een horrorscenario af te tekenen voor Spanje. Donderdag was al bekend geraakt dat het bruto binnenlands product (bbp) tijdens de eerste drie maanden van het jaar de grootste tik gekregen had sinds de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939): kwartaal op kwartaal was sprake van een krimp met 5,2 procent.

De Spaanse regering verwacht niet snel beterschap. Dat bleek vrijdag. 'De Spaanse economie maakt in 2020 een duik van 9,2 procent', staat te lezen in het stabiliteitsprogramma dat Madrid overgemaakt heeft aan de Europese Commissie.

Premier Pedro Sánchez en co. zijn somberder dan het Internationaal Monetair Fonds. Dat verwacht een bbp-daling van 8 procent dit jaar. De Spaanse centrale bank houdt in het worstcasescenario zelfs rekening met een crash van 13 procent.

Toerisme

De reden voor het economische ontij ligt voor de hand: de coronapandemie. Samen met Italië vormde de vierde economie van de eurozone wekenlang de Europese frontlinie in de gezondheidscrisis. In een poging de verspreiding van het longvirus in te dammen ging Spanje, met uitzondering van enkele essentiële sectoren, helemaal op slot. De bevolking mocht wekenlang zelfs niet buiten om een luchtje te scheppen of te sporten.

Vooral de kleinhandel, de horeca en de bouwsector incasseerden uppercuts. De toeristische sector, goed voor 12 procent van het Spaanse bbp, ligt op apegapen.

Premier Sánchez kondigde eerder deze week wel een geleidelijke afbouw van het lockdownregime aan. Als alles volgens planning verloopt, bevindt Spanje zich tegen eind juni, vlak voor aanvang van de toeristische hoogzomer, in het 'nieuwe normaal'. Maar de hamvraag luidt of de strijd tegen het virus tegen dan zo ver opgeschoten is dat Spanjaarden, laat staan Europeanen, weer naar de playas en cultuursteden kunnen trekken.

Begrotingstekort

De megakrimp van de economie leidt ook tot een bloedbad op de arbeidsmarkt. 'De werkloosheidsgraad stijgt dit jaar weer tot 19 procent', raamt de Spaanse regering in het stabiliteitsprogramma. Daarnaast zitten zowat 3,9 miljoen Spanjaarden in een systeem van tijdelijke werkloosheid.

Het tekort op de begroting loopt door de steunmaatregelen in de strijd tegen corona wellicht op tot ruim 10 procent van het bbp. Spaanse regering

Ter vergelijking: tijdens de financiële en economische crisis van ruim een decennium geleden zat op een bepaald moment meer dan een kwart van de Spaanse bevolking werkloos thuis. De afgelopen jaren was dat cijfer gedaald tot ruim 14 procent.