'Spanje zal economisch nog lang plat liggen'...

Vlaamse Spanjaarden getuigen hoe het coronavirus het openbare leven volledig lamlegt. 'De cijfers slaan hier niet om in angst, maar in verantwoordelijkheidszin.'

De voorbije dagen stierven in Spanje dagelijks meer dan 800 mensen aan het Covid-19-virus. Beelden van overvolle ziekenhuizen gaan de wereld rond. Om te verhinderen dat Spanje volledig de Italiaanse toer opgaat, kondigde premier Pedro Sanchez vrijdag aan dat iedereen die niet in een 'essentiële sector' werkt verplicht moet thuisblijven. Alleen de zorg-, de voedings- en de energiesector houden het land nog draaiende.

Madrid ligt in het epicentrum van het virus. De noodzaak van strengere maatregelen is er al langer doorgedrongen. 'Je merkt op straat dat iedereen dit heel serieus neemt, zowel de inwoners van de stad als de ordehandhavers', getuigt Karel De Beule, een Vlaamse investeerder woonachtig in een groene buitenwijk van Madrid. 'Afgelopen weekend hing er een helikopter boven een bos in de buurt, om te controleren of mensen er hun vrije tijd doorbrengen.'

Elke Spanjaard heeft een 'autodeclaración' of zelf geschreven verklaring op zak, voor 'het geval dat'. Karel De Beule Vlaming in Madrid

De straten in en rond Madrid zijn bijna leeg. Wie toch buitenkomt, houdt de politie meteen tegen, zegt De Beule. 'Vandaag moest ik een bezoek brengen aan de dokter in de buurt. De politie hield me tegen en vroeg wat het doel van mijn verplaatsing was.' Elke Spanjaard die zijn woonst verlaat, heeft een 'autodeclaración' op zak, een zelf geschreven verklaring met daarin het doel van de verplaatsing. Niet verplicht, maar iedereen heeft ze bij 'voor het geval dat'.

Zuiderse handhaving

De maatregelen in Spanje zijn langzaam ingevoerd. Misschien te langzaam, meent Raf Jacobs, een vastgoedondernemer en docent in Barcelona. 'Op 8 maart vond hier nog een massale manifestatie van vrouwen plaats. Vanaf 16 maart was er de lockdown light, maar het drukke stadsleven ging bijna gewoon door.' De trapsgewijze aanscherping moest alles aanvaardbaar en economisch controleerbaar houden, meent Jacobs.

7.340 Doden Sinds de uitbraak van de coronapandemie stierven in Spanje al 7.340 mensen aan het virus.

Sinds maandag gaan de Spanjaarden onder een verstrengde lockdown gebukt. Nu, in de beginfase van de echte lockdown, deelt de politie geen massale boetes uit. 'Voorlopig draait het vooral om afschrikking', zegt De Beule. Dat zal veranderen, meent Jacobs. 'De politie zal voorbeelden moeten stellen. Spanjaarden zijn veel relaxter dan Vlamingen in het naleven van regels.'

Geen angst

Ondanks de duizelingwekkende dodentol is er niet meteen angst. Jacobs: 'De beelden uit de ziekenhuizen zijn bekend. Iedereen kent wel iemand die besmet of overleden is. Men maakt zich meer zorgen om de economische gevolgen. De Spanjaarden zijn de vorige crisis nog niet vergeten.' Vanaf maandag worden werknemers door hun werkgever doorbetaald, maar ze moeten die verloren uren later wel inhalen. 'Madrid probeert dit als een 'vervroegde paasvakantie' in te kleden.'

De Spanjaarden maken zich meer zorgen om de economische gevolgen. Ze zijn de vorige crisis nog niet vergeten Raf Jacobs Vlaming in Barcelona

De Beule vreest een economische ravage. 'Spanje zal nog lang op zijn gat liggen. Het land is zeer afhankelijk van het toerisme, dat rake klappen krijgt.' Volgens hem moet ook de belangrijke 'zwarte' economie in rekening worden gebracht. 'Die zit nu zwaar in de problemen.'