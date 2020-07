Spanje zet alle zeilen bij om bloedbad in toeristische sector te vermijden

Door de coronapandemie zijn strandvakanties in Spanje minder in trek bij toeristen.

Spanje is in opperste staat van alarm. Coronaopstoten in verschillende regio's houden buitenlandse zonnekloppers weg en dreigen de naar adem happende toeristische sector kopje-onder te duwen.

In Spanje loeien de coronasirenes weer. Sinds de overheid haar strakke greep op de maatschappij ruim een maand geleden heeft gelost, zoeken de Spanjaarden elkaars gezelschap weer op. Ook op minder dan 1,5 meter van elkaar, zeker in het uitgaansleven. Het effect van die laksere houding bleef niet lang uit.

Al vier weken zitten de coronabesmettingen weer in de lift. Aanvankelijk situeerden de nieuwe haarden zich in één district in Galicië en in één gebied in Catalonië. Inmiddels is het longvirus ook in Aragón, Navarra, Baskenland, La Rioja, Extremadura en Madrid aan een opmars bezig.

De afgelopen twee weken veranderde de situatie snel. Het aantal vastgestelde besmettingen verdrievoudigde. De voorbije 14 dagen registreerde Spanje 40 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. België zit aan 26,9 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners.

Quarantaine

De Spaanse cijfers deden het Verenigd Koninkrijk afgelopen weekend drastisch ingrijpen. Sinds zondag zijn Britten die vanuit het Zuid-Europese land terugkeren, veroordeeld tot 14 dagen quarantaine.

Prompt besliste de Britse tak van TUI Fly alle vluchten naar het Spaanse vasteland af te gelasten. De maatregel geldt zeker tot 9 augustus. Naar de Balearen en de Canarische Eilanden vliegt de touroperator nog wel. De Britse demarche stuurt een schokgolf door Spanje. Madrid rekende op bezoekers uit het VK om het toeristische seizoen nog een beetje kleur te geven.

Hofleverancier

Het VK is al jaren de hofleverancier van de Spaanse toeristische sector. Van de bijna 84 miljoen buitenlanders die Spanje vorig jaar op bezoek kreeg, had ruim een vijfde de Britse nationaliteit. Bovendien lieten die Britten het geld aardig rollen op hun vakantieadres. Van de ruim 92 miljard euro die buitenlanders vorig jaar in Spanje spendeerden, kwam zowat 18 miljard euro uit Britse zakken.

De Britse beslissing kon moeilijk op een slechter moment vallen voor het Spaanse toerisme. Door de strikte lockdown zag de sector het voorjaar al in het water vallen. Tijdens de eerste vijf maanden van 2020 kreeg Spanje 10,6 miljoen buitenlanders op bezoek, bijna twee derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Naar adem happen

De toeristische sector hapt naar adem. 'Tussen 15 maart en 30 juni liep die 43,5 miljard euro inkomsten mis in vergelijking met vorig jaar', becijferde de sectororganisatie Exceltur. 'Voor heel 2020 dreigt het verlies op te lopen tot ruim 83 miljard euro', klonk het in juni.

Augustus moest het leed wat verzachten. Om buitenlanders ervan te overtuigen dat Spanje een veilige vakantiebestemming is, zijn stranden en bars heringericht om social distancing te garanderen en zijn drones aangeschaft om toezicht te houden op de naleving van de regels door zonnekloppers. Daarnaast zetten hotels geld opzij om klanten bij aankomst op het longvirus te testen.

Door de coronaopstoten dreigen die investeringen vergeefs te zijn. Steeds meer landen passen hun reisadvies voor Spanje aan. Niet alleen Britten vliegen in quarantaine, dat geldt ook voor Ieren en Noren.

Duitsland, Nederland, Polen en Frankrijk geven onderdanen het advies bepaalde regio's in Spanje te vermijden. Voor Belgen zijn de provincies Lleida en Huesca verboden terrein. Daarnaast staan de knipperlichten in ons land op oranje voor reizen naar Aragón, Catalonië, Extremadura, La Rioja, Navarra en Baskenland.

Bloedbad

De Spaanse regering zet alle zeilen bij om een bloedbad te voorkomen in de toeristische sector, die goed is voor 12 procent van het bruto binnenlands product en 13 procent van alle jobs in het land. 'Net als heel wat andere Europese landen hebben we af te rekenen met nieuwe coronahaarden. Maar Spanje is een veilige reisbestemming', verzekert de ploeg van premier Pedro Sánchez.