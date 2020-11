Spartelende zorgsector dringt aan op nieuwe lockdown in Italië

Ambulances en privéwagens staan in de file aan de spoeddienst van een ziekenhuis in Napels.

De Italiaanse regering staat onder steeds grotere druk om net als dit voorjaar in het hele land weer het slot op de maatschappij te zetten. Vooral de zorgsector stuurt op drastische actie aan.

Enkele weken later dan heel wat andere Europese landen is Italië dezer dagen ook volop in de ban van de tweede coronagolf. Dagelijks registreert het land, dat dit voorjaar als eerste op het Europese continent overspoeld werd door het longvirus, nu meer dan 30.000 nieuwe gevallen. Woensdag rondde Italië, na Spanje en Frankrijk, als derde land in Europa de kaap van 1 miljoen besmettingen.

De tweede coronagolf is ook in Italië opnieuw een zware beproeving voor de zorgsector. Sinds het begin van de epidemie zowat tien maanden geleden lagen nooit meer mensen met Covid-19 in een Italiaans ziekenhuis. Het aantal covidpatiënten op de afdeling intensieve zorg verdubbelt om de tien dagen. Niet-coronazorg komt daardoor steeds meer in het gedrang.

Ambulances in de file

In sommige regio’s kunnen hospitalen de toestroom amper aan. In Turijn stonden ambulances met covidpatiënten de afgelopen dagen in de file. In Napels kregen mensen zuurstof toegediend terwijl ze in hun auto aanschoven tot ze toegang kregen tot de spoeddienst.

De Italiaanse regering overweegt het leger een veldhospitaal te laten optrekken in die Zuid-Italiaanse stad om een ineenstorting van het gezondheidssysteem te voorkomen. Daarnaast bestudeert ze de inrichting van een covidhotel in Napels.

De spartelende zorgsector dringt bij de ploeg van premier Giuseppe Conte al dagen aan op een nieuwe nationale lockdown. Zo'n drastische ingreep is volgens de experts de enige manier om te voorkomen dat de tweede coronagolf nog eens 10.000 mensenlevens kost. De dodentol staat voorlopig op zowat 43.000.

Economische impact

Conte en co. houden de boot vooralsnog af. Ze willen eerst het effect afwachten van de huidige coronamaatregelen. Eerder deze maand gingen in de zwaarst getroffen streken bars en restaurants al dicht. Ook theaters, cinema's en grote shoppingcentra sloten de deuren. In het hele land geldt vanaf 22 uur een avondklok.

De Italiaanse regering vreest de economische impact van een nieuwe nationale lockdown. Het animo onder de bevolking voor extra beperkende maatregelen is evenmin groot. De voorbije weken vonden in meerdere steden al protestmarsen plaats.

De ploeg-Conte legt de verantwoordelijkheid voor de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus in de tweede golf vooral bij de regiobesturen. 'Niets houdt hen tegen om drastischer in te grijpen', luidt dezer dagen de boodschap in Rome.