Sprankel hoop, maar einde epidemie nog niet in zicht

De ziekenhuizen zien het aantal coronapatiënten nog steeds toenemen, maar het groeitempo lag de afgelopen dagen minder hoog dan midden vorige week. Toch waarschuwt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) voor voorbarige conclusies.

In de meeste ziekenhuizen begint de afdeling voor coronapatiënten behoorlijk vol te liggen. In Sint-Truiden was maandag een eerste ziekenhuis op zijn limieten aan het botsten. Maandagochtend lagen 4.524 patiënten met corona in de Belgische ziekenhuizen, van wie 927 op intensieve zorgen. Maandagnamiddag steeg het aantal patiënten op intensieve zorgen zelfs boven de symbolische grens van duizend. Ons land telt nu 11.899 officiële coronabesmettingen. Het echte aantal ligt meerdere keren hoger omdat lang niet iedereen wordt getest.

De besmettingen en de ziekenhuisopnames blijven stijgen. Toch bieden de nieuwe cijfers een paar sprankels hoop. Het aantal gehospitaliseerde patiënten neemt relatief minder snel toe dan midden vorige week. Maandag steeg hun aantal met 386, een klim van 9 procent. Midden vorige week moesten de ziekenhuizen 500 extra patiënten opnemen, wat toen een stijging van 26 procent was. Op intensieve zorgen ligt de groei van het aantal nieuwe patiënten eveneens lager.

Epidemie verliest aan kracht

‘Het aantal hospitalisaties blijft hoog en zal nog toenemen, maar de kracht van de epidemie neemt af’, verklaarde viroloog Steven Van Gucht, een van de experts die de overheid met advies bijstaat, maandag bij de voorstelling van de dagelijkse portie cijfers. ‘Dat is te danken aan de maatregelen en de inspanningen van ons allemaal. Het is heel belangrijk dat we die inspanningen volhouden om te voorkomen dat er een nieuwe stijging komt.’

Door de maatregelen blijven we meer thuis en houden we meer afstand. Sinds twee weken moeten de meeste mensen thuisblijven. Het logische gevolg is dat we elkaar minder kunnen besmetten, al leert bijvoorbeeld de Italiaanse ervaring dat het zeer lang kan duren vooraleer de maatregelen zichtbaar worden in de cijfers.

Het aantal doden blijft wel zorgwekkend snel stijgen. Gisteren werden 82 nieuwe coronaoverlijdens geregistreerd, het hoogste aantal sinds het uitbreken van de epidemie, die al aan 513 Belgen het leven heeft gekost. Er zit echter een vertragingseffect op het aantal slachtoffers: de maatregelen zijn het eerst te zien in het aantal ziekenhuisopnames, pas later in het aantal overlijdens.

Eén zwaluw maakt lente niet

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) noemt de cijfers ‘ietwat bemoedigend’, maar waarschuwt tegelijkertijd. ‘Eén zwaluw maakt de lente niet’, zegt ze. Een eerste vrees is dat er net als vorige week sprake is van een weekendeffect, waardoor niet alle cijfers zijn doorgegeven. Een tweede zorg is dat elke sprankel hoop mensen ertoe aanzet om weer buiten te komen, waardoor het besmettingsgevaar toeneemt en het aantal de besmettingen en hospitalisaties weer stijgt.

Op de afdelingen intensieve zorgen van onze ziekenhuizen zijn er zo’n 2.100 bedden voor coronapatiënten, waarvan ongeveer de helft gebruikt is. Als het aantal opnames op intensieve blijft stijgen in het tempo van de afgelopen week (dagelijks +16%), zijn de ziekenhuizen tegen 5 april overbelast. Als de groei blijft zoals maandag (+7%), is dat op 12 april het geval. De capaciteit van onze intensieve diensten kan nog altijd worden uitgebreid. Er zijn scenario’s uitgewerkt waarin de bezetting kan worden opgedreven tot 175 procent van het normale peil.

Piek volgend weekend

Experts verwachten - of hopen - dat de groei van de ziekenhuisopnames de komende dagen verder afneemt en de epidemie komend weekend piekt. Op dat moment zijn we halfweg. Er komen dan nog wel nieuwe patiënten bij, maar meer mensen genezen, waardoor de ziekenhuizen het aantal patiënten zullen zien dalen. Het gaat om voorspellingen: niets garandeert dat dit scenario bewaarheid wordt. 'Maar op dit ogenblik kunnen we het nog aan. Ik denk dat we het volhouden', klinkt het in de ziekenhuizensector.

Als we de piek achter de rug hebben, komt de vraag op welke manier de strenge maatregelen van de overheid kunnen worden afgebouwd. Als mensen weer meer mogen buitenkomen, dreigt een nieuwe piek van het aantal coronapatiënten.

De verwachting is dan ook dat we maar heel langzaam naar het gewone leven terugkeren, waarbij maatregelen soms weer worden verstrengd om nieuwe grote opstoten van het aantal besmettingen te vermijden. Grote evenementen, denk aan de zomerfestivals, lijken de komende maanden moeilijk te worden. De vraag is ook of buitenlandse reizen tot de mogelijkheden zullen behoren.