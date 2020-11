Sterfgevallen in woonzorgcentra fors omhoog

Het gaat niet de goede kant uit met de coronapandemie in onze rusthuizen. Het aantal overlijdens is de voorbije week sterk gestegen, met een dag boven 50 overlijdens. De vrees is dat de zwoegende ziekenhuizen een golf nieuwe opnames vanuit de rusthuizen krijgen.

Het doet wat terugdenken aan het voorjaar. Terwijl het virus minder circuleert onder de algemene bevolking blijft het terrein winnen in de woonzorgcentra. De totale aantallen dagelijkse besmettingen en ziekenhuisopnames lijken na records van respectievelijk 22.171 en 879 eindelijk te plafonneren. Maar in de woonzorgcentra verdubbelt het aantal nieuwe besmettingen wel nog wekelijks, ook al tekent zich een beetje een vertraging af in het tempo waarmee de epidemie oprukt.

Zomaar vergelijken tussen het voorjaar en nu is niet helemaal correct. Toch vreest het zorgmanagement dat de geschiedenis zich herhaalt. In het voorjaar lagen de trends in de rusthuizen twee tot drie weken achter op elders. Toen de toestand in de ziekenhuizen onder controle was gebracht, voltrok zich een drama in de rusthuizen. Toen de storm voorbij was, bleken zes op tien van alle coronadoden in het voorjaar rusthuisbewoners te zijn.

Beschermende dijken

Anders dan toen zijn nu beschermende dijken rond de rusthuizen gelegd, met beschermend materiaal, veel meer (preventieve) tests, een strenge bezoekregeling en cohortering - besmette mensen isoleren en op aparte afdelingen leggen. Maar toch is het virus opnieuw de rusthuizen binnengeslopen, wat zich uit via snel stijgende sterftecijfers. 'De voorbije dagen waren er opeenvolgend 53, 47, 26 en 34 overlijdens. Dat zijn flinke stijgingen tegenover de week ervoor', stelt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro, de belangrijkste Vlaamse koepel van ziekenhuizen en rusthuizen.

'De sterftecijfers zitten nu terug op het niveau van eind maart, begin april. Dat is dus nog ver onder de sterfepiek in het voorjaar (met een piek van 156 overlijdens op 13 april, red.).' De vaststelling is dat ondanks alle voorzorgen het virus toch moeilijk buiten de deur te houden valt. Ondanks het preventieve testen van bewoners en personeel - ook alle nieuwe rusthuisbewoners worden getest - blijft het een lastige strijd. Met nog altijd meer dan 10.000 besmettingen per dag in ons land brengen bezoekers - de meesten wellicht al besmettelijk maar onwetend dat ze drager zijn - het virus over op ouders en grootouders. Ook met het personeel is een nulrisico onmogelijk.

De cijfers baren flink zorgen. In Vlaanderen waren er op 3 november 48 bewoners per 1.000 besmet in de woonzorgcentra (er verblijven zo'n 80.000 mensen in 814 Vlaamse rusthuizen), een verdubbeling tegenover de week ervoor (25 per 1.000). In Wallonië gaat het om een stijging van 67 tot 108 besmettingen per 1.000 bewoners, in Brussel van 39 tot 61. In Vlaanderen hebben intussen vier op de tien rusthuizen minstens één coronageval, een week geleden was dat nog 31 procent. Ruim een op de zes Vlaamse rusthuizen telt nu tien of meer besmettingen, een verdubbeling op een week tijd.

Er zijn dubbel zoveel coronabesmettingen bij de Vlaamse rusthuisbewoners als onder het personeel. Onder het personeel blijkt de uitval intussen groot, niet alleen door besmettingen maar ook door vermoeidheid, ziekte en stress. 'Het beeld is bijzonder diffuus, maar het varieert van 5 tot 20 en zelfs 25 procent op sommige plekken', stelt Cloet.

Voor de bewoners en het personeel zit het aantal besmettingen nog net niet op de piekfase van de eerste golf. Onder de bewoners waren er op 3 november toch al weer meer dan 4.000 besmettingen, onder het personeel bijna 2.000.

Het aantal hospitalisaties van Vlaamse rusthuisbewoners gaat ook in stijgende lijn, maar ligt nog onder de piek van het voorjaar. Het waren er de voorbije dagen een twintigtal per dag na pieken tot 40 in de dagen ervoor. In het voorjaar ging het op sommige dagen boven 50. 'Er is een risico is op een verdere belasting van de ziekenhuizen door bijkomende opnames van ouderen vanuit de woonzorgcentra', stelt Cloet.

Weg naar beneden nog lang

Ook al tekent de piek van de tweede golf zich af, de weg naar beneden is nog lang, zoals de viroloog Steven Van Gucht vrijdag stelde. Grote aantallen 80'ers en 90'ers raken nog altijd besmet, wat een veeg teken is voor de komende ziekenhuisopnames en ultiem ook weer een forse oversterfte. Een recente internationale studie wees er nog eens op hoe snel de kans op overlijden stijgt met leeftijd.

Voor een 85-jarige die besmet raakt is de kans op overlijden 15 procent, tegenover 1,3 procent op 65 jaar en 4,2 procent op 75 jaar. Dat ligt in lijn met Belgisch studiewerk

