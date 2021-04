Steunpakket moet horeca redden

Als de coronacijfers het toelaten, gaan de terrassen op 8 mei weer open, voor een volledige heropstart is het wachten tot juni. Na een verplichte sluiting van meer dan een halfjaar, die veel zaken naar het faillissement duwde, wachten veel uitbaters zo nog enkele moeilijke weken. ‘Met bijkomende steunmaatregelen geven we de horeca de komende weken en maanden extra rugwind’, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD).

Kritiek

Heropening

Over het steunpakket voor de horeca is er nu duidelijkheid. Over hoe de heropstart er net zal uitzien, moet de komende dagen klaarheid komen. Het Overlegcomité schoof vorige week 8 mei naar voren als startdatum, vrijdag beslissen de federale en regionale topministers over de modaliteiten.