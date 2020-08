Straf voor teruggekeerde toeristen die passen voor verplichte coronatest

Wie bij zijn terugkeer uit een buitenlandse coronahotspot past voor de verplichte test, zal worden gestraft. De aanscherping volgt op de vaststelling dat maar de helft van de terugkerende Belgen uit broeihaarden zich laat testen.

'Ik ben drie dagen in Nederland op vakantie geweest. Ik heb het formulier ingevuld voor zowel mijn man als ik. Het duurt maar twee minuten op de smartphone', liet minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dinsdag optekenen. Dagelijks vullen 50.000 à 60.000 mensen het Passenger Locator Form (PLF) in. Dat formulier is sinds 1 augustus verplicht voor zowel terugkerende Belgen als buitenlanders die hier langer dan 48 uur verblijven.

Van hen keren ongeveer 1.500 mensen terug uit een rood gebied en nog eens 6.000 à 8.000 uit een oranje, laat federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) - bevoegd voor all things corona - weten. Hij gaf tijdens een hoorzitting in het parlement de eerste cijfers vrij over het PFL-dashboard.

Code rood betekent een verplichte coronatest en minstens negen dagen quarantaine, bij code oranje wordt isolatie ten stelligste aangeraden. Maar voor velen blijkt dat een brug te ver. Hoewel het verplicht is, laat maar een op de twee Belgen die - te land, ter zee of via lucht - uit rood gebied terugkeren, zich testen op een mogelijke besmetting met het coronavirus. 'Er zijn wel grote verschillen tussen regio's en zelfs tussen steden', aldus De Backer.

'Ongeveer twee derde van de Vlamingen laat zich bij terugkeer testen, tegenover dik de helft in Wallonië en het Brussels Gewest. In de stad Brussel is het maar een op de drie. We weten niet goed waar die verschillen vandaan komen.'

Die lage aantallen moedigen aan om een tandje bij te steken. Er is een akkoord met de regio's om voor toeristen hetzelfde principe in te voeren als eerder voor hoogrisicocontacten. Dat zijn mensen die een lange periode nauw in contact zijn geweest met vastgestelde coronapatiënten. Via een wetswijziging zijn hoogrisicocontacten verplicht zich te laten testen op corona en in quarantaine te gaan. Daardoor gelden ook sancties voor wie zich niet aan de regels houdt, geldboetes van 208 tot 4.000 euro, en zelfs celstraffen van acht dagen tot een halfjaar. Belgen die uit coronabroeihaarden terugkeren en de richtlijnen aan hun laars lappen, vallen voortaan onder het regime, stelt De Backer.

Contactopsporing

Hoogrisicocontacten worden opgebeld als ze zich na een à twee dagen nog niet hebben laten testen. Dat gebeurt door de callcenters die instaan voor de contactopsporing - in kaart brengen wie besmette mensen mogelijk nog hebben aangestoken. De Backer zei dat het belangrijk is dat de contacttracing, een bevoegdheid van de regio's, die taak ook ter harte neemt voor terugkerende toeristen. 'De callcenters moeten de betrokkenen die een of twee dagen na hun terugkeer nog geen test hebben laten afnemen, contacteren en vragen waarom ze dat nog niet gedaan hebben.'

Terugkerende Belgische skiërs lagen in maart aan de basis van de corona-uitbraak. Daarom is er een grote vrees dat de toeristenterugkeer een nieuwe brandversneller kan zijn voor het virus. Daar is voorlopig weinig aanleiding voor. Slechts 182 mensen die hun PFL-formulier invulden en zich lieten testen, bleken positief.

3 vragen aan Philippe De Backer Federaal minister verantwoordelijk voor de coronateststrategie De helft van de uit risicogebied terugkerende Belgen laat zich ondanks de verplichting niet testen. Wat is er aan de hand? ‘Het is jammer dat zoveel mensen de regels aan hun laars lappen. De nuance is dat er grote verschillen zijn, tussen regio’s en steden. In Vlaanderen laat twee derde zich testen, in Brussel-stad is dat maar een derde.’ Hoe gevaarlijk is dat? ‘Mensen die terugkeren uit hotspots moeten zich uiteraard laten testen. Tegelijk is ongeveer 1,5 procent van alle testen op terugkerende Belgen positief. Dat is behoorlijk laag, er is geen reden tot paniek.’ Hoe wilt u dat oplossen? ‘De contactopsporing van de regio’s moet die mensen opvolgen, want de codes van die mensen zitten in het syteem. Wie terugkeert uit een rode zone ontvangt een sms met een activatiecode waarmee hij zich meteen kan laten testen. De callcenters moeten bellen waarom die mensen na een of twee dagen niet getest zijn. Wie zich ook nadien niet laat testen, mag sancties verwachten. Daarvoor wordt een regeling uitgewerkt.’