Strikte regels voor terrassen, evenementensector moet wachten

Na het Overlegcomité van vrijdag weten café- en restauranthouders waar ze aan toe zijn, voor evenementen blijft veel onduidelijkheid. ‘Beter wachten dan aan regels en voorwaarden vastzitten die veel te streng zijn’, verdedigt de Vlaamse regering zich.

Tenzij het helemaal de verkeerde kant met de coronacijfers opgaat, mogen café- en restauranthouders vanaf 8 mei weer klanten ontvangen op hun terras. De federale en regionale topministers bevestigden tijdens een Overlegcomité die datum, die vorige week vrijdag werd geprikt. Per tafel mogen maximaal vier personen plaatsnemen. Alleen als iedereen tot hetzelfde gezin behoort, zijn meer mensen per tafel toegelaten. De terrassen moeten om 22 uur sluiten.

Het Overlegcomité landde op een Belgisch compromis. De sector wilde graag zes mensen per tafel toelaten en tot 23 uur openblijven. De virologen zagen liever een café- of restaurantbezoek met alleen de eigen bubbel en liefst tot niet te laat. ‘We krijgen een stukje van het goede leven terug’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) na het overleg.

De sectororganisatie Horeca Vlaanderen reageerde behoorlijk tevreden, al was het maar dat een Nederlands scenario werd afgewend. Bij onze noorderburen mogen slechts twee mensen samen op een terras zitten en moeten die om 18 uur sluiten. De federale regering kwam afgelopen week bovendien met een nieuw steunpakket van 800 miljoen euro. De Vlaamse regering bevestigde vrijdag dat ook cafés en restaurants die hun terras openen op steun kunnen blijven rekenen.

Het Overlegcomité bood de evenementensector veel minder duidelijkheid. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) had vooraf gezegd dat hij het exitplan van de sector zou verdedigen. De andere regio's zaten op dezelfde lijn. Maar nog voor de vergadering was duidelijk dat ze met de huidige coronacijfers het plan er niet door zouden krijgen. Vanuit de federale regering werd de regio's 'profileringsdrang' verweten. 'En als het misloopt, doen ze piekeduik.'

Vorige week besliste het Overlegcomité dat in mei alleen evenementen met maximaal 50 personen in de buitenlucht kunnen doorgaan. Er komen ook testevents voor binnenactiviteiten. Vanaf juni kunnen dat zowel buiten als binnen - als de zaal groot genoeg is -200 mensen worden. De voorwaarde is dan wel dat minder dan 500 covidpatiënten op intensieve zorg liggen. Nu zijn er dat meer dan 900.

De evenementensector wilde een pak verder gaan. In mei wilden hij al evenementen buiten met 200 mensen organiseren en binnen met 100 mensen. Ook vroeg hij duidelijkheid voor de zomermaanden, waarbij hij voor juli mikte op indoorevenementen met 3.000 en buiten met 5.000 mensen. Een tachtigtal Franstalige culturele organisaties kondigde zelfs aan dat ze vanaf mei sowieso evenementen organiseren.

Voor de federale regering, gesteund door de virologen en coronacommissaris Pedro Facon, waren die plannen onaanvaardbaar. Zij waren bereid perspectief te geven, maar dan zou het over een zeer defensief plan gaan. 'Daarom vonden we het beter niet te beslissen: beter wachten dan aan regels en voorwaarden vastzitten die over enkele weken veel te streng zijn', klinkt het in de Vlaamse regering.

Op 11 mei komt het Overlegcomité opnieuw samen, in de hoop dat op basis van de coronacijfers van dan wel een beslissing kan worden genomen. 'Het laatste wat we willen, is een perspectief bieden dat we niet kunnen realiseren', verklaarde De Croo het uitstel.

De coronacijfers maken het moeilijk nu verdere versoepelingen aan te kondigen. Het aantal besmettingen daalt nauwelijks en het aantal ziekenhuisopnames stabiliseert op een hoog niveau. De voorbije zeven dagen werden dagelijks 240 mensen met covid in het ziekenhuis opgenomen. De zorgsector trok vrijdag nogmaals aan de alarmbel omdat er op intensieve zorg amper nog plaats is.

De maatregelen voorkomen dan wel dat het aantal besmettingen en opnames snel stijgt, maar ze zijn niet streng genoeg om tot een forse afname van de cijfers te leiden. Alleen vaccinaties kunnen verlossing bieden. 27 procent van de volwassen bevolking heeft al een prik gekregen. Het Verenigd Koninkrijk en Israël leren dat minstens 50 procent geprikt moet zijn voordat een echt effect op de cijfers merkbaar is. Daarvoor is het bij ons wachten tot eind mei.