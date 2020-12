Studies zoeken uit of één spuitje volstaat

Met agressieve mutaties van het coronavirus op de loer gaan stemmen op om onze vaccinatiestrategie om te gooien om zo veel mogelijk mensen alvast één spuitje geven in plaats van een kleinere groep meteen de nodige twee. Medisch lijkt daar veel voor te zeggen, maar juridisch ligt zo'n ommezwaai moeilijk.

'Ik voel me plots 30 jaar jonger!' De 96-jarige Jos Hermans was maandag euforisch nadat hij op live tv als eerste Belg was ingeënt met het coronavaccin van Pfizer/BioNtech. Zo werd de Belgische vaccinatiecampagne op gang getrokken, net als in de meeste andere Europese landen.

Volgens het door de Europese geneesmiddelenwaakhond goedgekeurde vaccinatieschema krijgen zowel Hermans als zijn medebewoners van het rusthuis Sint-Pieter in Sint-Amands-Puurs over drie weken een tweede spuitje met het Pfizer-vaccin. Dat opvolgspuitje - de 'booster' in medisch jargon - scherpt de bescherming van het vaccin aan en moet die langdurig maken.

Maar in binnen- en buitenland pleiten steeds meer wetenschappers ervoor de tweede dosis van het vaccin uit te stellen en eerst zo veel mogelijk mensen met het eerste spuitje - de 'prime' - te behandelen. Een poging tot duiding bij dat oplaaiende debat.

Waarom pleiten experts plots voor een ander vaccinatieschema?

Terwijl de mensheid met de razendsnelle ontwikkeling van verschillende coronavaccins een ongeziene wetenschappelijke prestatie heeft afgeleverd, zit het coronavirus zelf ook niet stil. Her en der duiken mutaties van het virus op, die wetenschappers grote zorgen baren. Zo lijken de mutaties die vooral in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika circuleren nog besmettelijker dan de stam die de wereld veroverde.

Tegen die achtergrond achten wetenschappers het opportuun alvast zo veel mogelijk mensen met één dosis te behandelen en de 'booster' enkele maanden uit te stellen. Het idee is door sneller te schakelen de bewegingsvrijheid van het virus te beperken, zodat mutaties als de Britse variant geen ruimte meer krijgen en er minder risico is op nieuwe, gevaarlijke mutaties.

Zijn we dan beschermd met één dosis?

De onderzoeken van onder meer Pfizer en concurrent Moderna spitsen zich toe op een dubbele dosering met respectievelijk drie en vier weken tussen de twee spuitjes. Die onderzoeken tonen een effectiviteit van 95 procent aan. Uit de vrijgegeven data van die onderzoeken blijkt dat ook uit de eerste dosering al een opmerkelijk hoge bescherming volgt.

92% Bescherming na eerste dosis De beschikbare data tonen dat het Pfizer-vaccin na één dosis al 92 procent effectief is.

Die data zijn wat moeilijk te interpreteren. In de cijfers van Pfizer lijkt te staan dat een eerste dosis maar 52 procent bescherming biedt. 'Maar dat cijfer geeft het volledige beeld niet', zegt Philippe Beutels, de oprichter en directeur van het Centrum voor Gezondheidseconomie en Infectieziekten (CHERMID) van de Universiteit Antwerpen. 'Je moet er rekening mee houden dat het zeven tot tien dagen duurt voor een toegediend vaccin bescherming kan bieden tegen symptomatische Covid-19, omdat het biomedische proces op gang moet komen en er ook een incubatieperiode van de ziekte is. Als je die periode van 0 procent effectiviteit vlak na de eerste dosis verrekent, kom je aan een percentage van 92 procent effectiviteit. Zowel bij Pfizer als bij Moderna.'

Is het tweede spuitje dan overbodig?

Voor alle duidelijkheid: niemand pleit ervoor het bij één spuitje te houden. De 'booster' blijft belangrijk om de effectiviteit op te krikken en vooral om meer langdurige bescherming te bieden. 'Het eerste spuitje triggert vooral de geheugenfunctie van je afweersysteem', zegt vaccinoloog Geert Leroux-Roelens. 'Het tweede spuitje dient om je antistoffenspiegel snel te doen oplopen om langdurig te beschermen.'

Hoeveel tijd je tussen de twee vaccinaties kan laten, moet verder onderzocht worden. Geert Leroux-Roelens Vaccinoloog en immunoloog

De vraag is natuurlijk hoeveel tijd je tussen de twee vaccinaties mag laten als je die drie (Pfizer) of vier (Moderna) weken loslaat. Daar bestaat nog geen sluitend antwoord op. Het valt niet uit te sluiten dat de immuniteit pijlsnel afbrokkelt als je na die paar weken geen tweede spuit krijgt. Maar experts achten die kans zeer klein. 'Dat moet nu snel verder worden onderzocht', zegt Leroux-Roelens.

Mag je juridisch het schema zomaar omgooien?

Het grote struikelblok van dit voorstel om de boel nog om te gooien schuilt in het juridische. Hoewel medisch veel valt af te leiden uit de beschikbare data, is dat strictu senso niet wat de farmabedrijven hebben bestudeerd en wat de geneesmiddelenwaakhonden EMA en FDA hebben goedgekeurd. Wie daarvan wil afwijken, moet daar dus ook de verantwoordelijkheid voor dragen. Stel dat iemand één dosis krijgt en na pakweg twee maanden ernstig ziek wordt, wiens schuld is dat dan?

De Europese overheden kijken naar de EMA om voor hen de knoop door te hakken. Gehoopt wordt dat, nu de vaccinatiecampagnes overal beginnen, over enkele weken via opvolgstudies snel bevestiging komt van de sterke effectiviteit na één dosis en de duur van die eerste bescherming. Op basis daarvan zou de EMA het licht op groen kunnen zetten tegen dat de vaccinproductie op kruissnelheid komt en zouden we tegen de zomer misschien al de bulk van de bevolking alvast met één dosis kunnen inenten.

Tot dan kunnen Jos Hermans en co. op hun twee oren slapen. De groep die maandag werd ingeënt, krijgt over drie weken gewoon zijn 'booster'.