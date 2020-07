Stukjes Portugal en Spanje worden off limits voor Belgen

De Portugese hoofdstad Lissabon en de Noord-Spaanse regio's Lerida in Catalonië en A Mariña in Galicië worden verboden terrein voor Belgische toeristen. Wie uit die plaatsen terugkeert, moet verplicht een coronatest ondergaan en in quarantaine.

De overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft op zijn website het beloofde online stoplichtensysteem gelanceerd voor Belgische toeristen. Europese steden, regio's en landen worden voortaan opgedeeld in drie kleuren: rood, oranje en groen. Voor de duidelijkheid: het gaat om 31 landen binnen de Schengenzone voor vrij verkeer - die Belgen toelaten. Buiten Europa is reizen niet mogelijk voor Belgische toeristen.

De regio's rond de Spaanse steden Lerida en A Mariña en de Portugese hoofdstad Lissabon zijn aangeduid als rode zone. Dat is logisch, want die plekken zijn volledig of gedeeltelijk opnieuw in lockdown door nieuwe corona-uitbraken. Reizen naar die regio's zijn verboden. Wie er nu verblijft, moet bij terugkomst verplicht minstens tien dagen in quarantaine.

'Belgen die momenteel al in één van die regio's vertoeven, zijn niet meteen verplicht terug te keren', stelt Buitenlandse zaken. Ze moeten er wel nauwgezet de instructies van de lokale gezondheidsautoriteiten volgen. 'Eens hun vakantie voorbij is en ze weer in ons land zijn, zijn ze wel verplicht in quarantaine te gaan en een coronatest af te nemen.

Van de drie regio's is alleen Lissabon echt een toeristische trekpleister. Het is vooral het armere deel van de stad dat in lockdown is.

Voorlopig is geen enkele regio aangeduid als oranje zone. Voor die plekken wordt sterk geadviseerd tot het ondergaan van een test en zelfisolatie. Groen is vrij gebied.