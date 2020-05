Sunweb-klanten krijgen geld niet terug maar kunnen gratis omboeken

De optie om een geboekte reis om te boeken, geldt vanaf woensdag 20 mei en in eerste instantie tot 31 augustus, voor alle zonvakanties geboekt bij de merken Sunweb en Eliza was here. Wie wil omboeken, kan kiezen uit alle vakanties die momenteel beschikbaar zijn, van winterzonvakanties tot lente- en zomervakanties volgend jaar.

Aarzelen

Geen terugbetaling

Maar dat is “op dit moment financieel onhaalbaar voor de sector”, zegt Sunweb. 'Dit zal onherroepelijk tot faillissementen leiden waarbij uiteindelijk de reiziger het grootste slachtoffer is. Sunweb Group blijft daarom vasthouden aan vouchers (een bon, red.) in het belang van de reizigers, waarbij de aanbevelingen vanuit de Europese Commissie in acht worden genomen.'