Supermarkten mogen weer kortingen en promoties geven

De stopzetting van de kortingen en promoties in de supermarkten heeft volgens het Belgische statistiekbureau amper een impact op onze boodschappenmand gehad. Het ontkracht de perceptie dat we de afgelopen weken fors meer betaalden.

Het verbod op promoties en kortingen in de supermarkten verdwijnt. Minister van Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) had het op 18 maart ingevoerd om de stormloop en het hamstergedrag te ontmoedigen.

Niet duurder

Op sociale media circuleert de vergelijking van kassatickets van Colruyt waaruit blijkt dat een zak chips (Lay’s Superchips Salt ’n Pepper) 29 procent duurder is geworden. Betalen we dan fors meer sinds het verbod op kortingen werd ingevoerd?

De consumptieprijsindex daalde in maart met 0,16 procent, zei het Belgische statistiekbureau Statbel maandag. De overheidsdienst die over heel het land prijzen verzamelt, voegt er wel aan toe dat de impact van het coronavirus op het maandelijkse inflatierapport beperkt is omdat de gegevensinzameling grotendeels afgerond was voor de maatregelen van de overheid van kracht werden.