Techsector brainstormt tegen de klok om coronacrisis te bestrijden

Technologische start-ups dreigen hard getroffen te worden door de coronacrisis, maar helpen ook met creatieve oplossingen. 3D-printing kan helpen om snel medisch materiaal te maken en te verspreiden.

De noodkreten uit de gezondheidssector hebben een golf creatieve voorstellen teweeggebracht bij techondernemers in heel Europa. Verschillende initiatieven draaien rond het gebruik van 3D-printing om snel producten te kunnen verspreiden die kunnen helpen bij het indammen van het virus.

De Leuvense 3D-specialist Materialise verspreidde gratis een ontwerp voor een 3D-geprinte deuropener, om makkelijk deuren te openen en sluiten met de onderarm. De klink kan helpen om de overdracht van het virus van deurklinken op handen te verminderen. Materialise roept eigenaars van 3D-printers in de hele wereld op om de klinken te maken en uit te delen. De 3D-klink kan bovenop een klassieke deurklink gemonteerd worden.

Een gelijkaardig initiatief is de verspreiding van 3D-ontwerpen voor mondmaskers, waaraan in verschillende landen een tekort dreigt te ontstaan. Verschillende onderzoekers en ondernemers – onder meer van de universiteit van Leicester in het VK – proberen 3D-printbare maskers te ontwerpen die effectieve bescherming bieden tegen het virus. Andere groepen, zoals het Project Open Air, bekijken of snel een alternatief kan worden gevonden voor medische ventilatoren, waar een tekort dreigt.

Kleppen

De Italiaanse ondernemer Cristian Fracassi zette zijn start-up Isinnova aan het werk om een oplossing te zoeken voor een ander prangend probleem: het tekort aan een bepaald type kleppen om zuurstofmaskers te verbinden met beademingstoestellen. ‘Die Venturi-kleppen zijn onvindbaar omdat de productie de vraag niet kan bijhouden’, zegt de 36-jarige ingenieur. Isinnova slaagde erin de kleppen met een 3D-printer te maken. Andere bedrijven volgden dat voorbeeld, waardoor veel Italiaanse ziekenhuizen uit de nood werden geholpen.

TechVentures, een samenwerkingsverband van techbedrijven dat mee geleid wordt door de Gentse ondernemer Henri Jacobs (Forcit), lanceerde een blog waarin diverse initiatieven uit de techgemeenschap worden gebundeld. ‘Naast bestaande clusters rond fintech (financiële technologie) of hr-tech (software voor hr-specialisten) zie je nu heel snel een nieuwe CovTech-cluster ontstaan’, zegt Jacobs.

Opportuniteiten

Jacobs organiseerde ook een permanente peiling om na te gaan wat de gevolgen van de coronacrisis voor techbedrijven zijn. Dat levert een heel dubbel beeld op. ‘Een derde van de bedrijven zegt in grote problemen te zitten, onder meer omdat ze niet meer aan financiering geraken, maar je ziet ook dat twee derde opportuniteiten ziet in de crisis.'

Techondernemers de hun steentje willen bijdragen, kunnen terecht bij het Corona Virus Tech Handbook, een vrij toegankelijk onlineoverzicht van allerlei initiatieven en informatie dat via crowdsourcing permanent wordt bijgewerkt. De oplossingen gaan van 3D-ontwerpen voor medische toestellen tot specifieke kennis over hoe je best een medische triage organiseert of een veldhospitaal opzet.

De Belgische Facebook-community BeTech organiseerde afgelopen weekend een hackathon om creatieve oplossingen te bedenken en uit te werken. Een van die initiatieven is de website Covid-solidarity, waar een (veilig) systeem wordt voorgesteld om buren te helpen bij het doen van noodzakelijke boodschappen.

Data