'Telewerk wordt weer de norm in Antwerpen'

Door de opflakkering van de corona-epidemie zou in de provincie Antwerpen vanaf woensdag iedereen weer opgedragen worden thuis te werken. Ook rond horeca ligt een verscherping op tafel, al zou daar nog discussie over zijn.

Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V) houdt vandaag overleg met de provinciale crisiscel over de coronatoestand. Met ruim 3.300 nieuwe gevallen in de voorbije week is er opnieuw reden tot ongerustheid. In de stad Antwerpen ging het om 1.602 gevallen.

Berx hield maandagavond overleg met een 150-tal burgemeesters. Daar gaf ze een inkijk in de plannen die op tafel liggen om de crisis te tackelen. Een eerste element is wat op Vlaams niveau beslist is. Alle indoorsport met contact is verboden.

De bedoeling zou verder zijn de scholen zo veel mogelijk open te houden. Ook de foren en kermissen kwamen ter sprake. Belangrijkste nieuwigheid zou zijn dat telewerk niet langer sterk aangeraden wordt, maar overal in de provincie opnieuw de norm wordt.

Gelijkschakeling horeca

Volgens onze info is er discussie over de horeca. De gouverneur zou hebben voorgesteld cafés en restaurants gelijk te schakelen. Dat wil zeggen: beide om 23 uur dicht en maximaal met vier aan tafel. Nationaal is dat nu de regel voor cafés, terwijl restaurants mogen openblijven tot 1 uur en mensen mogen dineren met tien. Een aantal burgemeesters bleken meer gewonnen voor de piste die door de sector zelf is gelanceerd. Alle cafés en restaurants dicht om 24 uur, en maximaal zes aan tafel. Maar de discussie is niet getrancheerd, omdat er gewezen werd naar wat nationaal mogelijk komt.

In Wetstraat-kringen gaat rond dat de coronabarometer vrijdag gelanceerd wordt. Dat is de handleiding waarbij de epidemie ingedeeld wordt in fases - afhankelijk van hoe erg het virus woedt - en daar telkens een vaste set coronaregels wordt aan gekoppeld. Provincies en burgemeesters hoeven dan niet meer à gogo zelf maatregelen te nemen. Ze kunnen dan uniform dezelfde ingrepen plukken uit de barometer.

Berx zou uit liberale hoek de boodschap hebben gekregen dat de federale regering van Alexander De Croo (Open VLD) vrijdag mogelijk bijschakelt. En dat het niet wijs zou zijn woensdag met nieuwe horecaregels te komen in Antwerpen, als die wellicht vrijdag sowieso komen. De kans is dus reëel dat even getemporiseerd wordt rond horeca.

'Keep it simple, keep it stupid'

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat weten dat hij geen voorstander is van aparte maatregelen. 'Het is de opdracht van de federale regering om orde en duidelijkheid te schepen, daar waar de vorige regering naar mijn mening jammerlijk heeft gefaald. Dit parcours kan niemand volgen: door een harmonica aan maatregelen ontstaat verwarring en gaat het draagvlak bij de bevolking verloren. Keep it simple, keep it stupid, moet centraal staan.'

