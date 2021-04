Terrassen open op 1 mei is nog niet verloren

Nu de coronamoeheid welig tiert, klinkt weer de roep om gecontroleerd vertier via een heropening van de terrassen toe te laten. Ondanks de nog altijd hoge viruscirculatie is er nog geen reden tot wanhoop richting 1 mei.

Van de 1 aprilveldslag in het Brusselse Ter Kamerenbos over een feestje op de trein tot een paasviering in een iets te ruime familiekring. De lockdownmoeheid leidt in de politiek tot een hernieuwde oproep om op zijn minst de terrassen te openen. Het idee erachter is dat je mensen elkaar beter gecontroleerd - met veiligheidsregels en stewards - laat zien in plaats van dat ze donkere, weinig coronaveilige hoekjes opzoeken. De Antwerpse burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever wijst in zijn pleidooi naar Nederland, waar de burgemeesters van de grote steden gezamenlijk oproepen de handhaving te verbeteren door de terrasjes open te doen.

De kans op snelle heropening is vrij onbestaand. Bij ons beweegt er tijdens de paasvakantie sowieso niks meer. Er zijn deze week wel informele contacten, maar een officiële bijeenkomst van het Overlegcomité komt er normaal pas volgende week. Maandag zit het onderwijsveld met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) samen over de heropening van de scholen op 19 april. Het Overlegcomité moet die beslissing daarna bekrachtigen. Dat besliste in maart al de horeca - binnen en buiten - met strenge regels vanaf 1 mei te heropenen.

De essentie Het aantal besmettingen is weer licht aan het dalen. Maar vooral het aantal opnames op intensieve zorgen blijft onrustwekkend hoog.

De komende weken moet blijken of tijdens de paasvakantie voldoende zelfdiscipline is opgebracht om de curves weer sterk te doen dalen.

Als dat lukt, blijft volgens virologen een heropening van de horecaterrassen op 1 mei haalbaar. Of de horeca dan ook binnen weer open mag, is veel minder zeker.

Dat plan ging twee weken later alweer op de schop toen het aantal besmettingen weer snel begon op te lopen. Twee weken na het opnieuw aanscherpen van de maatregelen zitten we in een soort limbo richting 1 mei. De hoofdconclusie blijft dat de cijfers zonder meer slecht zijn. Al zijn er lichtpunten. Het aantal dagelijkse besmettingen zet zijn licht dalende trend verder, maar gemiddeld 4.436 besmettingen blijft erg veel. Bovendien zit er een addertje onder het gras. 'Door de paaspauze en het sluiten van de scholen wordt ook minder getest. De positiviteitsratio (het aantal positieve tests tegenover het totale aantal afgenomen tests) blijft met 7,8 procent vrij hoog. Dat wijst op een nog altijd vrij intense viruscirculatie', zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht.

Dalende besmettingscijfers moeten een week later gevolgd worden door een knik in ziekenhuisopnames. Dat is de les van eerdere coronapieken. Een blik op de cijfers geeft een hoopvol signaal. Na de besmettingspiek op 22 maart met meer dan 6.000 positieve gevallen was er op 30 maart ook een voorlopige piek in de ziekenhuisopnames (313). Het is nog te vroeg voor conclusies maar er zijn tekenen van vertraging. Gemiddeld waren er de afgelopen week er 263 opnames per dag, nog altijd een stijging van 9 procent tegenover de week daarvoor. 'Ik hoop dat we deze week voor het eerst een daling zien', stelt Van Gucht.

Zelftests te koop in apotheken De coronazelftests zijn vanaf dinsdag vrij te koop bij de apotheker. De zelftest dient vooral om mensen zelf te laten checken of ze erg besmettelijk zijn. Ze is minder gevoelig dan de klassieke PCR-test, zodat mensen zowel vals positief als vals negatief kunnen testen. De Belgische medicijnwaakhond heeft al tests van twee fabrikanten - SD Biosensor van Roche en Biosynex - goedgekeurd voor de Belgische markt. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) laat maandag weten voor de Vlaamse ambtenaren en lokale besturen zelftests te willen inzetten. Hij rekent op 27.000 tests per week voor de Vlaamse overheid en 51.000 voor lokale besturen, zodat mensen zich twee keer per week kunnen testen. Test Aankoop is sceptisch over de zelftests en betreurt dat niet eerst een proefproject is opgezet. De consumentenorganisatie stelt dat er nog te weinig wetenschappelijk bewijs is dat de zelftests een nuttig instrument zijn om besmettingen op te sporen bij mensen zonder symptomen.

Het grootste zorgenkind blijft het aantal patiënten op intensieve zorgen. Dat is door gestegen naar 832. Virologen en virusvoorspellers verwachten een klim tot boven 900. De bijna 3.000 gehospitaliseerde coronapatiënten zijn te bolwerken. Maar de intensieve zorgen zitten op hun maximale capaciteit en ziekenhuizen stellen alle planbare zorg weer uit.

Game over?

Is het dan game over voor enige versoepeling tegen 1 mei? Niet noodzakelijk. De grote vraag blijft wat de maatstaf wordt om te beslissen. Bij een vorige oefening zijn drempels vastgelegd - een voldoende lange periode onder 800 besmettingen en 75 opnames per dag - om te versoepelen. Maar dat is nooit officieel gemaakt. Volgens onze info komen die drempels opnieuw aan bod om de lockdown te beginnen afbouwen. Maar daar is nog veel overleg over nodig tussen coronacommissaris Pedro Facon, de experts en de politiek.

Met gemiddeld 4.436 besmettingen en 263 opnames per dag zitten we nog ver boven die drempels. De virusvoorspellers rond professor biostatistiek Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen) kwamen onlangs met een nieuwe prognose over de ziekenhuisscenario's. Mits iedereen zich strikt aan de regels houdt, kan het aantal dagelijkse opnames tegen 1 mei onder 100 zakken. 'We zullen over een tiental dagen zien of het een kerstscenario wordt - toen de cijfers heel goed evolueerden - of dat de mensen het met Pasen toch wat minder nauw hebben genomen. In de scenario's met meer contacten blijven de cijfers op een veel hoger niveau hangen', aldus Van Gucht.

