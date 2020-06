Terug naar de cinema: 'Alsof je alleen in de zaal zit, maar blij dat avondje uit weer kan'

Ook in de versoepeling van de lockdown is Nederland een gidsland. Een film meepikken is er sinds maandag weer mogelijk. De Tijd haastte zich naar een familiebioscoop in Breda.

'Goedenavond meneer, u bent jammer genoeg te vroeg. Gelieve nog even te wachten, buiten of in het restaurant.' Donderdagavond iets na zeven in Kinepolis Breda. Na thuis online een filmticket en nacho's te hebben gekocht, heet vanachter een plexischerm een medewerker in een geel hesje ons welkom in de familiebioscoop. Er hangt een verlaten sfeer, andere klanten zijn niet te zien.

Om in de foyer een samenscholing van mensen te vermijden mogen bezoekers pas een kwartier voor de film start binnen. Bij onze tweede poging vraagt de medewerker of we koorts of andere coronasymptomen hebben. In zaal 8 wijst een andere medewerker een stoel aan, kiezen mag niet. Voor 'De beentjes van Sint Hildegard' - een komedie in het Twentse dialect over een vastgelopen huwelijk - krijgt het publiek te horen dat er geen plaspauze is en dat we na de film rij per rij de zaal moeten verlaten. Rond ons, op verre afstand, zitten zeven duo's. De zaal telt 191 zetels.

De Nederlandse bioscopen zijn sinds maandag weer open, voorlopig beperkt tot dertig personen per zaal. Vanaf 1 juli wordt dat mogelijk opgetrokken tot 100. Kinepolis besliste niet alle zalen weer open te doen. In Breda bleven deze week vier dicht. 'We zijn heel voorzichtig met de stroom van bezoekers door de foyers. Het aantal zalen breiden we gestaag uit. Zo kunnen het personeel en de bezoekers wennen aan de looplijnen en andere veiligheidsmaatregelen', zegt Peter De Baaij, hoofd van Kinepolis Nederland.

Geen pretbederver

Voor sommigen, onder wie de vriendinnen Rani en Tonnie die vaak samen naar de cinema gaan, is het wennen. 'De looplijnen en zo, dat voelt wat raar aan. Het leek alsof we in de zaal alleen zaten. Maar dat is geen pretbederver. We zijn blij dat een avondje uit weer kan. We hadden er nood aan.' Ook opmerkelijk was de reclame voor een all-you-can-eatrestaurant, met beelden van mensen aan een buffet.

We hadden een verdeeld beeld verwacht, maar er is geen dip in de leeftijdsgroepen. Ook senioren hebben na lang wachten zin in een uitje. Peter De Baaij Hoofd van Kinepolis Nederland

Het publiek in de zaal is van alle leeftijden: een tiener met opa, twintigers en veertigers. Topman De Baaij bevestigt de kleine steekproef. 'We hadden een verdeeld beeld verwacht, maar er is geen dip in de leeftijdsgroepen. Senioren vragen ons CinePlus weer aan te bieden, een formule met koffie of thee en gebak.'

Uit de prille bezoekersaantallen blijkt dat de Nederlanders de weg naar de bios terugvinden. 'De cijfers vallen mee, maar veel hou je niet over aan dertig mensen per zaal. We hopen dat de limiet snel wordt opgetrokken. Sommige films zoals 'The Hunt' zijn meteen uitverkocht - 30 tickets - en vereisen extra voorstellingen. Bij andere is het zoeken', zegt De Baaij. De herneming van '1917' valt 'redelijk' in de smaak.

Kinepolis en concurrenten zoals Pathé moeten het met oude titels rooien. Het is tot juli en augustus wachten op vers bloed, zoals de Disney-prent 'Mulan', 'Tenet' en 'Wonder Woman'. Is dat voldoende om het publiek te lokken? De Baaij denkt van wel. 'Mensen willen gewoon weer een avond uit, een etentje en een filmpje. Ze hebben er lang op moeten wachten.' In afwachting van nieuwe titels wordt het aanbod opgevuld met klassiekers als 'The Shawshank Redemption' en de kaskraker 'Bohemian Rhapsody', waar volgens de topman veel vraag naar was. Rivaal Pathé pakt uit met 'Grease' en de laatste 'Harry Potter'.