The Lancet 'bezorgd' over negatieve studie over hydroxychloroquine

Het medische blad The Lancet plaatst vraagtekens bij een studie over hydroxychloroquine die het op 22 mei publiceerde. De publicatie leidde tot een reeks verboden op het gebruik van het geneesmiddel in de strijd tegen het coronavirus.

Van oorsprong is hydroxychloroquine een middel tegen malaria. Sinds de uitbraak van de coronapandemie staat het in het midden van een stevige controverse.

Didier Raoult, een infectioloog uit Marseille, zei als eerste dat hydroxychloroquine voor sommige patiënten geschikt was voor de behandeling van Covid-19. De Amerikaanse president Donald Trump zette een wereldwijde hype in gang toen hij in het begin van de coronacrisis het medicijn aanraadde. Hij nam het middel naar eigen zeggen twee weken zelf. Ook de Braziliaanse president Jair Bolsonaro is een fervent aanhanger van het middel.

Omstreden

Maar het gebruik van hydroxychloroquine was erg omstreden in de medische wereld. Verschillende artsen wezen op de gevaren van het middel. Op 22 mei publiceerde The Lancet een studie van het Amerikaanse Surgisphere uit Illinois.

De onderzoeksfirma beweerde gegevens van 96.000 Covid-19-patiënten uit 671 klinieken over de hele wereld onderzocht hebben. Volgens de studie zou (hydroxy)chloroquine al dan niet in combinatie met antibiotica leiden tot hartritmestoornissen. Ook de mortaliteit zou hoger liggen bij het gebruik van het antimalariamiddel.

De studie had een enorme impact. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) stopte de klinische proeven met het geneesmiddel. In Frankrijk werd het gebruik van het middel in een klinische omgeving verboden. In België wordt het product sinds vorige week afgeraden.

Er kwam even snel kritiek. Raoult noemde de studie 'van de foor'. Hij bleef niet alleen met zijn kritiek. Meer dan 200 artsen reageerden op de studie. Ze maakten zich zorgen over de gevolgde methode en hadden vragen bij het aantal geteste patiënten. De vraag was of echt wel 671 klinieken data hadden aangeleverd. Ze vroegen Surgisphere de data vrij te geven.

Waarschuwing

Dinsdagavond waarschuwde The Lancet voor het artikel. Met een 'expression of concern' gaf het medische blad aan dat de studie fouten kan bevatten. Het artikel trok het blad niet in.

Zowel de WGO als Frankrijk bekijkt nu wat ze gaan doen met de klinische tests voor hydroxychloroquine. Na de waarschuwing van The Lancet wordt overwogen de studies te hervatten.

De reputatie van The Lancet staat door deze affaire wel op de helling. Het doet terugdenken aan de rel rond het artikel van Andrew Wakefield, die in 1998 een verband legde tussen vaccinatie en autisme. De studie bleek vervalst, maar het duurde tot 2010 voordat The Lancet het artikel introk.

Surgisphere kwam al in opspraak met een ander onderzoek. Dat ging over het gebruik van bloeddrukverlagers in combinatie met de behandeling van Covid-19. Die studie verscheen op 1 mei in de New England Journal of Medicine. Ook dat medische blad publiceerde naderhand een 'expression of concern'.