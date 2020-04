Tommelein wil strandpas voor Oostende

Oostende is net als andere kustgemeenten al aan het nadenken over hoe het de Belgische toeristenflux deze zomer kan managen. De kans groeit dat buitenlandse reizen er niet echt zullen inzitten.

'Je moet de mensen op een gestructureerde manier naar het strand laten gaan en dat kan met een reservering of controle', zei Tommelein donderdag aan Het Laatste Nieuws en in De Afspraak.

De stad wil werken met afgebakende zones waar een maximum aantal mensen op zal toegelaten worden . 'We kunnen hiervoor werken met een strandpas. Die kunnen uitgedeeld worden aan hotelgasten, maar ook aan tweedeverblijvers . Dagjestoeristen zullen wel nog welkom zijn, 'maar we kunnen ze niet allemaal tegelijk ontvangen. Hotelgasten, inwoners en tweedeverblijvers, die betalen wel belastingen.'

Het strand zomaar afzetten en controleren is een moeilijke opgave vermits het over verschillende kilometers gaat. 'Er zal een strandpatrouille moeten komen en ook andere medewerkers die dit in goede banen leiden. We hebben daar mensen voor die anders ingezet worden voor de evenementen.'