Topadviseur waarschuwt Trump voor te snelle exitstrategie

Anthony Fauci vreest 'nodeloos leed en sterfte' nu steeds meer Amerikaanse staten de coronamaatregelen versoepelen.

In de Senaatscommissie Gezondheid heeft Anthony Fauci, een wetenschappelijke topadviseur van president Donald Trump, dinsdag gewaarschuwd voor een te snelle hervatting van het Amerikaanse openbare leven. 'Als sommige regio's vroegtijdig heropenen zonder de capaciteit om efficiënt te reageren, vrees ik een heropstoot van het coronavirus die kan resulteren in een nieuwe uitbraak. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn.'

Als we het land vroegtijdig heropenen, dreigt dat niet alleen te leiden tot leed en sterfte die vermeden kunnen worden, maar kan het ons ook terugslaan op het pad naar economisch herstel. Anthony Fauci Directeur Amerikaans Instituut voor Allergie- en Infectieziektes

Nog scherper gesteld: 'Dat dreigt niet alleen te leiden tot leed en sterfte die vermeden kunnen worden, maar kan ons ook terugslaan op het pad naar economisch herstel.'

Richtlijnen

Met ruim 80.000 coronadoden - 'het ware aantal ligt heel waarschijnlijk nog hoger', aldus Fauci - zijn de Verenigde Staten wereldwijd veruit het hardst getroffen door de gezondheidscrisis. Tegelijk is de economische ravage enorm. In april gingen ruim 20 miljoen jobs verloren en verdrievoudigde de werkloosheidsgraad tot 14,7 procent.

Trump pleit dan ook al weken voor 'back to business', en ruim de helft van de 50 Amerikaanse staten hebben al deels hun lockdownmaatregelen versoepeld. Het gros voldoet echter niet aan de federale richtlijnen waarop Fauci hamert, om de economie pas te heropenen als het aantal besmettingen minstens twee weken is afgenomen en er voldoende middelen zijn om mogelijke patiënten te testen en hun contacten te traceren.

Corrigeren

Fauci is al sinds 1984 directeur van het Nationale Instituut voor Allergie- en Infectieziektes. Als wereldautoriteit in immunologie en infecties speelde hij een hoofdrol in de aanpak van aids, ebola, SARS en varkensgriep, en adviseerde hij zowel Republikeinse als Democratische presidenten.

De voorbije maanden werd hij een nationale bekendheid door dagelijks naast Trump te verschijnen tijdens de coronabriefings. En er niet zelden Trumps overdreven optimisme of zelfs onjuistheden beleefd maar gedecideerd te corrigeren.

Minimaliseerde Trump aanvankelijk de coronacrisis, dan pleitte Fauci snel voor strenge maatregelen. Zou er volgens Trump 'weldra' een vaccin zijn, dan nuanceerde Fauci dat dat vermoedelijk pas volgend jaar het geval is.

Al kan Fauci niet alles rechttrekken. 'Wat wil je dat ik doe?', zei hij in een interview met het vakblad Science. 'Ik kan toch niet voor zijn microfoon springen en hem tegen de grond sleuren?'

Complottheorieën

Als wetenschapper primeren voor Fauci de feiten. Toch wordt hij steeds meer meegetrokken in het hypergepolariseerde politieke klimaat in de VS. Voor tegenstanders van Trump is hij stilaan een volksheld, de stem van de rede.

Aanhangers van Trump daarentegen zien Fauci als een haatfiguur die het gezag van de president ondermijnt. Complottheorieën over Fauci doen fluks de ronde op sociale media, en hij kreeg ook al doodsbedreigingen.

Dat zal na zijn nieuwe interventie dinsdag zeker niet verminderen. Een Republikeinse partijgenoot van Trump verweet Fauci 'geloof te vervangen door angst en hoop door vertwijfeling'. Hem ontslaan, zoals Trumps fans willen, lijkt niet aan de orde, maar Fauci verdween de jongste weken wel uit beeld sinds Trump zijn dagelijkse briefings stopte.