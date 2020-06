Tot 10 miljoen euro coronasteun teruggevorderd

Begin vorige maand luidden experts in De Tijd al de noodklok over grootschalige misbruik van coronasteun door bedrijven.

Hoeveel aanvragers moedwillig fraudeerden, is nog niet duidelijk, maar zij riskeren tot 800.000 euro boete en 5 jaar cel. Het aantal terugbetalingen zal nog toenemen, want iedere week controleren inspecteurs zo'n 700 dossiers, die na een risicoanalyse verdacht blijken.

In totaal kwamen er zo'n 200.000 aanvragen voor Vlaamse coronasteun binnen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) waarschuwt ook dat boekhouders die meewerken aan fraude, geschorst kunnen worden. In een reactie nuanceert Unizo zaterdagochtend de cijfers. 'Van de 200.000 aanvraagdossiers voor de coronapremie, werden er 25.000 onmiddellijk door VLAIO geweigerd', zegt de ondernemersorganisatie.

'Na een risicoanalyse op de resterende 175.000 toegekende premies, kwamen er uiteindelijk 3.500 'mogelijk verdachte' dossiers bovendrijven, waarop een controle werd doorgevoerd. In slechts één derde van die zogenaamd 'verdachte' gevallen bleek uiteindelijk effectief sprake van misbruik. Dat is amper 1 procent van het totaal, wat neerkomt op 10 miljoen euro aan terug te vorderen premies op een totaal van 1 miljard euro.'

'Het aantal onterecht aan zelfstandigen toegekende coronapremies blijkt zo minimaal dat we mogen spreken van een zeer performant systeem, dat ook effectief heeft gewerkt', zegt de gedelegeerd bestuurder van Unizo, Danny Van Assche. 'Het is goed dat we op basis van deze onweerlegbare cijfers nu elke insinuatie van misbruik en 'gefoefel' op grote schaal kunnen weerleggen.'