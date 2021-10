Tot tien keer minder gevaccineerden dan niet-gevaccineerden belanden in ziekenhuis

Niet-gevaccineerden belanden tot tien keer vaker in de Belgische ziekenhuizen dan inwoners die volledig gevaccineerd zijn. Dat blijkt uit de eerste cijfers rond de vaccinatiestatus van coronapatiënten die de overheid bekendmaakt.

Tijdens een persbriefing kwam coronacommissaris Pedro Facon vrijdag voor het eerst met cijfers over de vaccinatiestatus van de coronapatiënten die in de Belgische ziekenhuizen liggen. Sinds een tweetal weken verzamelen de ziekenhuizen die gegevens, die ze aan het gezondheidsinstituut Sciensano en het coronacommissariaat bezorgen.

In de periode tussen 12 en 18 oktober werden 614 besmette personen opgenomen in de ziekenhuizen. 337 patiënten, oftewel 55 procent, bleken volledig gevaccineerd. Op zich niet onlogisch, gaf Facon aan, omdat de groep gevaccineerden in de samenleving veel groter is dan de niet-gevaccineerden. In ons land is meer dan 7 op de 10 Belgen volledig gevaccineerd, al zijn er regionale verschillen. 'Bij 100 procent gevaccineerden zullen er enkel gevaccineerden in het ziekenhuizen belanden.'

Rekening houdend met de vaccinatiecijfers blijkt dat de groep niet-gevaccineerden in de ziekenhuizen tot tien keer groter is dan de volledig gevaccineerden. Terwijl er vorige week in Vlaanderen 0,9 opnames waren per 100.000 gevaccineerde inwoners (tussen 18 en 64 jaar), ligt dat aantal bij de niet-gevaccineerden op 9,8 opnames.

Bij 65-plussers is er zo'n drie keer minder kans om in het ziekenhuis terecht te komen. 25,3 opnames bij de niet-geprikten tegenover 8,8 opnames bij de groep die twee dossissen kreeg. Dat je toch meer iets meer kans hebt om als gevaccineerde 65-plusser in het ziekenhuis te belanden, heeft verschillende redenen. Vaak gaat het om 75-plussers met veel onderliggende aandoeningen en een zwak immuunsysteem.

In de andere regio's valt in grote lijnen een gelijkaardig beeld te schetsen: de vaccins beschermen tegen ziekenhuisopname. Bij de min-65 jarigen in Brussel en Wallonië werden respectievelijk 1,6 en 1,5 opnames per 100.000 gevaccineerde inwoners geteld. Bij de niet-gevaccineerde inwoners ligt de kans op opname in Brussel op 9,7 ziekenhuisopnames en in Wallonië op 5,2 opnames.

Voor de 65-plussers waren er in de hoofdstad 18,6 opnames per 100.000 personen bij gevaccineerden en 50,4 opnames bij niet-gevaccineerden. In Wallonië ging het om 11,5 opnames tegenover 40,5 opnames per 100.000 inwoners.

Viruscirculatie

Hoewel het voorlopig om beperkte en eerste verzameling aan cijfers gaat, onderstreept het coronacommissariaat alvast dat de vaccinatie werkt. 'De vaccins beschermen voor ongeveer 70 procent tegen de deltavariant en voor 90 procent tegen ernstige ziekte of hospitalisatie', stelt Facon.