Trump broedt op stimulusplan om coronapaniek te counteren

De vrees voor economisch ontij door het coronavirus doet in het Witte Huis de alarmbellen afgaan, acht maanden voor de presidentsverkiezingen.

De lichten in het Witte Huis springen op rood. In het Republikeinse kamp vond de afgelopen dagen topoverleg plaats over een stimulusplan dat de impact van de coronapaniek op de Amerikaanse economie moet counteren, schrijft de Amerikaanse website Politico.

Trump, zijn adviseurs en Republikeinse parlementsleden richtten hun pijlen in de eerste plaats op de Fed. Onder hun druk verlaagde de Amerikaanse centrale bank dinsdagavond de rente met een half procentpunt. Het was de eerste keer sinds de financiële crisis van 2008-2009 dat de Fed naar zo'n noodverlaging greep.

Extra munitie

Het Witte Huis houdt nog munitie achter de hand. Zo zinspeelde Trump dinsdag op een (tijdelijke) knip in de loonbelasting en lagere taksen voor de middenklasse. 'Ik denk dat de timing goed zit', zei de miljardair tegenover journalisten. Hij hengelde op Twitter naar steun van de Democraten voor dat plan.

Ex-partijkopstuk Newt Gingrich ijvert voor een eenmalig belastingkrediet voor bedrijven die China de rug toekeren en weer fabrieken openen in de VS. Minister van Financiën Steven Mnuchin praat met bankregulatoren over een versoepeling van de voorwaarden voor de toekenning van leningen. Hij gaf een taskforce de opdracht de impact van het coronavirus op kleine bedrijven te onderzoeken. Miljardensteun aan de zwaarst getroffen sectoren is evenmin uitgesloten.

Corona in New York

De Verenigde Staten zijn evenmin als Europa immuun voor het coronavirus. In enkele dagen is het aantal besmettingen in het immense land flink opgelopen. Dinsdagavond stond de teller volgens de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) op 108, onder wie 48 patiënten die gerepatrieerd zijn uit het buitenland. Zeker zes mensen bezweken aan de longziekte.

Besmettingen in de wereld

Aan de westkust stelde de CDC besmettingen vast in de staten Californië, Washington, Oregon en Arizona. Meer oostwaarts doken gevallen op in Wisconsin, Illinois, Georgia, Florida, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island en New York.

Vooral één geval in New York baart de autoriteiten zorgen. Het gaat om een vijftiger die in een voorstad van New York City woont en bij een advocatenkantoor in hartje Manhattan werkt. De vrees bestaat dat hij tijdens het pendelen met het openbaar vervoer andere mensen in de miljoenenstad besmet heeft.

Strategie

Lokale overheden en bedrijven zoeken dezer dagen naarstig naar de beste strategie om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Hier en daar blijven scholen dicht en heel wat ondernemingen sporen werknemers aan van thuis uit te werken.

De vrees voor een pandemie sloeg beleggers vorige week al om het hart. Met de grootste ravage op de financiële markten sinds 2008 als resultaat. Stilaan dringt de ernst van de situatie ook in heel wat andere sectoren door.

Van de zware industrie over autoproducenten, luchtvaartmaatschappijen en rederijen tot de toeristische sector, de horeca of uitbaters van conferentiecentra: allemaal trekken ze aan de alarmbel. De ene omdat de bevoorrading vanuit China, het broeinest van het virus, dreigt stil te vallen; de andere omdat de besmettingsvrees mensen afhoudt van hun voornemen om op een vliegtuig te stappen, te reizen of uit eten te gaan.

Leiderschapstest

Donald Trump en zijn team zijn van plan de herverkiezingscampagne te bouwen rond het Amerikaans 'economisch reveil', met robuuste groei, lage werkloosheidscijfers en stijgende welvaart als troefkaarten. Een corona-epidemie kan die strategie danig in de war sturen.

Natuurlijk heeft het coronavirus op korte termijn een impact op de economie. Maar deze situatie valt in niets te vergelijken met de financiële crisis. Steven Mnuchin Amerikaanse minister van Financiën

De strijd ertegen kan wel eens de grootste leiderschapstest van Trumps presidentiële mandaat worden. De miljardair, die de voorbije drie jaar vaker blijk gaf van impulsief en wispelturig gedrag staat voor de uitdaging het hoofd koel te houden op een moment dat de financiële markten zich volatiel gedragen en de economie onder druk komt.