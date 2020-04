Trump gooit olie op het vuur in coronaruzie met China

China reageert gebeten op de beschuldigingen van Donald Trump dat het land niets heeft gedaan om het coronavirus in te dammen. De Amerikaanse president overweegt een schadevergoeding te eisen van Peking.

'We voeren een zeer ernstig onderzoek', zei Trump in een briefing over de coronapandemie. 'We zijn niet blij met China. We denken dat het (coronavirus, red.) gestopt had kunnen worden aan de bron. Het had snel gestopt kunnen worden zodat het niet over de hele wereld verspreid raakte.' Het was niet de eerste keer dat de Amerikaanse president China beschuldigde van nalatigheid, maar ditmaal ging hij er met gestrekt been in.

Trump kondigde ook aan dat hij overweegt een schadevergoeding te eisen van de Chinese regering. Hij verwees naar Duitsland, dat iets gelijkaardigs van plan zou zijn. Alleen klopt dat niet echt. Het was het Duitse boulevardblad Bild dat onlangs opperde dat China Berlijn 150 miljard euro schadevergoeding moest betalen. Die nuance hield Trump niet tegen. 'We bekijken het', zei hij. 'We hebben het finale bedrag nog niet bepaald, maar het is zeer substantieel.'

Aandacht afleiden

China reageerde verontwaardigd op de uitlatingen en dreigementen van de Amerikaanse president. 'De Amerikaanse politieke verantwoordelijken hebben herhaaldelijk de waarheid genegeerd en schaamteloze leugens verspreid', zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Ze hebben maar een doel: elke verantwoordelijkheid voor hun eigen aanpak van de epidemie van zich afschuiven en de aandacht afleiden.'

De Amerikaanse politici hebben herhaaldelijk de waarheid genegeerd en schaamteloze leugens verspreid. Woordvoerder Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken

Trump en zijn entourage hebben de voorbije dagen duidelijk hun offensief tegen het regime in Peking hervat. Afgelopen weekend zei Peter Navarro, de handelsgezant van het Witte Huis, dat 'China een oorlog begon door het virus te verspreiden, door het virus te verbergen'. En maandag beweerde Navarro dat Peking slechte en nagemaakte testkits aan de VS had geleverd en op die manier flink verdiende aan de coronapandemie.

Navarro is een havik die al jaren voor een harde confrontatie met de Chinezen pleit. Voor hij aan de slag ging voor Trump schreef hij het boek 'Death by China. Confronting the Dragon'. Hij was ook een van de architecten van de handelsoorlog die Trump met China begon. In Peking reageerde Buitenlandse Zaken afgemeten op de beschuldigingen van de handelsgezant. 'Navarro is altijd een volhardende leugenaar zonder geloofwaardigheid geweest.'

Economische ravage

Volgens de Chinezen zijn de aanvallen van Trump en zijn entourage duidelijk bedoeld om de kansen op overwinning bij de presidentsverkiezingen in november veilig te stellen. De president staat onder zware druk, niet alleen omdat hij de ernst van de corona-epidemie lange tijd onderschatte. Door de economische ravage die de strijd tegen corona heeft veroorzaakt, dreigt Trump ook een van zijn troeven in de verkiezingscampagne - de uitstekende economie - kwijt te spelen.