Trump stookt vuur met Peking op met 'Chinees virus'

China is woest omdat de Amerikaanse president Donald Trump naar corona verwees als het 'Chinese virus'. De ruzie valt samen met pogingen van Peking om de eigen aanpak van de crisis op te hemelen.

'De Verenigde Staten zullen met volle kracht steun verlenen aan die sectoren, zoals de luchtvaart en andere, die getroffen zijn door het Chinese Virus', tweette Donald Trump nadat hij in een toespraak had gewaarschuwd voor een recessie. Het was de eerste keer dat hij die term in het openbaar gebruikte. Mensen uit zijn entourage spraken eerder al van het 'Chinese coronavirus' of het 'Wuhanvirus', naar de stad waar het virus eind vorig jaar opdook.

China stond meteen op zijn achterste poten en beschuldigde Trump van smaad en laster. 'We zijn zeer boos en tekenen fel verzet aan', zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag. 'De VS moeten deze fout rechtzetten en stoppen met hun ongegronde aanvallen tegen China.' Hij verwees naar een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie, die had opgeroepen niet te verwijzen naar China of Wuhan, omdat dat stigmatiserend zou zijn.

Incompetentie

Het is niet de eerste keer dat de Chinezen en Amerikanen elkaar in de haren zitten over de coronacrisis. De topdiplomaat Yang Jiechi tekende maandag protest aan bij de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. 'Elke poging om China te belasteren is gedoemd te mislukken', zei Yang. Volgens de Chinezen probeert Trump de aandacht af te leiden van zijn eigen incompetentie. De president ligt onder vuur omdat hij de coronacrisis te lang heeft onderschat.

Elke poging om China te belasteren is gedoemd te mislukken. Yang Jiechi Chinees topdiplomaat

Pompeo van zijn kant tekende verzet aan tegen de Chinese pogingen 'om de aansprakelijkheid voor het coronavirus' op de VS af te schuiven. Vorige week had een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Peking tijdens een briefing geopperd dat het Amerikaanse leger verantwoordelijk kon zijn voor de verspreiding van het virus in Wuhan. Pompeo benadrukte dat het 'niet het moment is om foute informatie en van de pot gerukte geruchten te verspreiden'.

Propagandamachine

De hoogoplopende ruzie valt samen met pogingen van China om het verhaal over de coronacrisis te herschrijven. De staatsmedia overladen het bewind met lof over de kordate aanpak van de epidemie. Ze verspreidden de afgelopen dagen volop beelden van patiënten die gezond het ziekenhuis verlaten en van de sluiting van de noodhospitalen in Wuhan, het epicentrum van de crisis. President Xi Jinping bezocht de stad vorige week om te verkondigen dat 'de overwinning nabij is'.

1 Nieuwe besmetting In China werd dinsdag slechts een nieuwe besmetting geregistreerd. Bij de 20 andere nieuwe gevallen ging het om besmettingen die in het buitenland gebeurden.

De propagandamachine draait op volle toeren, nu de verspreiding van het virus tot staan is gebracht. De autoriteiten meldden dinsdag dat de afgelopen 24 uur slechts bij één inwoner van China een besmetting was vastgesteld. De jubelberichten moeten doen vergeten dat het regime lang onder vuur lag omdat het de uitbraak van het coronavirus had onderschat. Sommigen beschuldigden de autoriteiten, vooral het lokale bestuur in Wuhan, ervan de zaak in de doofpot te hebben willen stoppen.

Sterk bestuur

Het communistische regime ziet in de chaos in Europa en de Verenigde Staten zelfs een kans om de zegeningen van een sterk centraal bestuur in de verf te zetten. Het getwijfel van veel Europese leiders en het gebrek aan coördinatie tussen landen wordt afgezet tegen de doortastendheid van Peking, dat tientallen miljoenen burgers in quarantaine plaatste en de bewegingsvrijheid van honderden miljoenen beperkte, ongeacht de economische impact.