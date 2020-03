Trump wil economie stutten tegen coronavirus

Kelderende beurzen, recessievrees en zorgen over de Amerikaanse gezondheidszorg: het coronavirus bezorgt president Donald Trump steeds meer hoofdpijn. Stimulusmaatregelen moeten de economie soelaas bieden. En zijn herverkiezingskansen.

Amerikaans president Donald Trump pleegt dinsdag volop overleg met zijn topministers, adviseurs en Republikeinse parlementsleden over een resem stimulusmaatregelen, die de nefaste economische impact van het coronavirus moeten counteren.

27 Amerikaanse coronadoden In de VS zijn in zeker 34 staten al 791 gevallen van corona geteld, waarbij 27 patiënten overleden. Het epicentrum is een rusthuis in de staat Washington, waar al 18 doden vielen.

Trump lijkt vooral aan te sturen op een tijdelijke verlaging van de socialezekerheidsbijdragen die werknemers en bedrijven betalen. Ook betaald ziekteverlof, wat in de Verenigde Staten amper bestaat, zou op tafel liggen. Dat moet de consumptie op peil houden, en inkomensverlies en medische kosten bij ziekte lenigen.

Wie ziek wordt en geen werk heeft, zou daardoor echter niet geholpen worden. In Trumps entourage lijkt ook niet iedereen overtuigd. Minister van Financiën Steven Mnuchin en economisch topadviseur Larry Kudlow lijken eerder getroffen sectoren en in­di­vi­du­en te willen ondersteunen. Met een tijdelijke opschorting van hun belastingverplichtingen bijvoorbeeld, eventueel aangevuld met leningen en liquiditeitssteun.

Federal Reserve

Trumps bedoeling is dat het Congres tegen het einde van de week een steunpakket goedgekeurd krijgt. Hij wil een nieuw Amerikaans salvo afvuren, nu het coronavirus de wereldeconomie steeds meer besmet met recessievrees. En de beurzen doet kelderen. Maandag kende Wall Street, voor Trump dé barometer van zijn economisch succes, zijn slechtste dag sinds de kredietcrisis van 2008.

Vorige week al verlaagde de Federal Reserve de basisrente met 50 basispunten tot 1 à 1,25 procent. Het parlement keurde ook al een noodwet goed die ruim 8 miljard dollar extra fondsen geeft aan het ministerie van Gezondheid.

Verkiezingskoorts

Voor alle machthebbers wereldwijd is de coronacrisis dezer dagen een grote leiderschapstest, waarbij het voorzichtig balanceren is tussen paniekvoetbal en overrelativering. Voor Trump betekent dat nog meer hoofdpijn, nu in de VS de verkiezingskoorts volop toeslaat.

Dit najaar hoopt hij een tweede ambt binnen te halen. Maar de coronacrisis raakt net de belangrijkste twee electorale thema's: de staat van de Amerikaanse economie, die onder Trump gezond boert en de tewerkstelling naar recordhoogtes stuwt, en de staat van de gezondheidszorg, die steeds meer Amerikanen zorgen baart.

Kabinetschef in quarantaine

In de VS zijn al 791 gevallen van corona in zeker 34 staten vastgesteld, met 27 doden tot gevolg. Negen staten hebben de noodtoestand afgekondigd, tal van scholen zijn er intussen gesloten en grote events afgelast.

Zelfs de directe entourage van Trump is getroffen. Vier Republikeinse parlementsleden, van wie er een maandag meereisde in Trumps vliegtuig, en zijn kabinetschef Mark Meadows zitten in quarantaine, nadat ze op een recent event contact gehad hebben met een man die later besmet bleek. Geen van hen vertoont voorlopig ziekteverschijnselen. Trump noch vicepresident Mike Pence is al getest op corona, liet het Witte Huis weten.

Financiële angst

Is de peperdure maar notoir ongelijke Amerikaanse ziekenzorg voorbereid op een verdere doorbraak van het virus? De VS beschikken over sommige van de beste ziekenhuizen, dokters en wetenschappers ter wereld. Maar voor miljoenen Amerikanen in rurale of achtergestelde regio's is die kennis en zorg erg veraf, velen hebben slechts een beperkte of zelfs geen verzekeringspolis. Dat de regering-Trump flink morrelde aan Obamacare, de ziekenzorg die voorganger Barack Obama invoerde, helpt niet.

De eerstelijnsaanpak - een doktersconsult bij ziekteverschijnselen, coronatests en eventuele quarantaine - wordt bijgevolg ondermijnd door de financiële angst die velen hebben om zich überhaupt te laten onderzoeken. Anekdotische gevallen raakten al bekend van Amerikanen die ruim 3.000 dollar moesten betalen toen ze zich in een ziekenhuis lieten testen op corona.

De afwezigheid van betaald ziekteverlof in de VS doet velen bovendien beslissen niet thuis te blijven als ze zich niet goed blijven, wat het risico op verspreiding van het virus nog doet toenemen.

Gepolitiseerd

Getuigenissen duiken ook op over gebrekkige veiligheidsprocedures in ziekenhuizen, tekorten aan mondmaskers voor verplegend personeel, en problemen met de coronatests. Wat er in dit hypergepolariseerd land in een verkiezingsjaar toe leidt dat een in wezen nationaleveiligheidskwestie razendsnel gepolitiseerd is.

Democraten verwijten Trump een te lakse aanpak, gebrekkige communicatie en zelfs onwetendheid. Presidentskandidaten Joe Biden en vooral Bernie Sanders hameren op betere, betaalbare gezondheidszorg, wat de Democraten bij de midterms van 2018 al een pak extra stemmen opleverde.