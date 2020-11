Trump zwijgt over verkiezingen in coronaspeech

In een eerste toespraak sinds zijn verkiezingsnederlaag heeft de Amerikaanse president Donald Trump met geen woord gerept over de verkiezingsuitslag. Intussen gaan verschillende Amerikaanse staten in lockdown door het opflakkerende virus.

'Deze regering zal nooit in lockdown gaan', zei Trump vanuit de rozentuin in het Witte Huis. 'Een volgende regering misschien wel, wie weet.' Het was de enige kleine verwijzing naar de verkiezingen, in een speech waarin Trump het vooral over de verdeling van coronavaccins had.

Het coronavirus verspreidt zich met een duizelingwekkende snelheid in de Verenigde Staten. Voor het eerst sinds de uitbraak van de pandemie zijn donderdag in een dag meer dan 160.000 besmettingen geregistreerd. Het was nog maar acht dagen geleden dat het land de kaap van 100.000 nieuwe gevallen in een etmaal bereikt had.

Terwijl het longvirus dit voorjaar vooral de oostkust geselde, spaart de tweede golf geen enkele regio. Liefst 46 staten zien het aantal besmettingen flink stijgen. Geen enkel gebied kan uitpakken met een neerwaartse knik in de statistieken. En na Texas heeft nu ook California de grens van 1 miljoen infecties gesloopt.

De sterke groei van nieuwe besmettingen is ook merkbaar in de ziekenhuizen. Donderdag lagen ruim 67.000 covidpatiënten in een ziekenhuis. Dat is dubbel zoveel als vijf weken geleden.

Lockdowns

Almaar meer regionale en lokale autoriteiten beseffen dat actie zich opdringt als ze een ineenstorting van het gezondheidssysteem willen voorkomen. Nieuwe (gedeeltelijke) lockdowns liggen op verschillende plaatsen op tafel, ook al dreigen die de economie opnieuw schade te berokkenen.

Twee staten gingen vrijdag al over tot drastische actie. De gouverneur van New Mexico kondigde aan dat de inwoners van de staat vanaf maandag 'in hun kot' moeten blijven. 'Enkel essentiële verplaatsingen zijn nog toegestaan', zei Michelle Lujan Grisham. Niet-essentiële winkels mogen enkel nog online verkopen. De maatregelen gelden al zeker twee weken.

In Oregon gaat volgende week woensdag een gedeeltelijke lockdown in. Sportzalen, fitnesscentra, musea en evenementencomplexen gaan dicht, restaurants mogen alleen nog afhaalmaaltijden aanbieden en bijeenkomsten met meer dan zes mensen zijn verboden. Ook in Oregon blijven de strengere richtlijnen zeker twee weken van kracht.

Net als de collega's van California en Washington riepen de autoriteiten van Oregon de inwoners van de staat ook op om alle niet-essentiële reizen naar andere staten in het land voorlopig uit te stellen.

Scholen dicht

In verschillende steden riepen de autoriteiten ouders al op zich voor te bereiden op een nieuwe sluiting van de scholen. In New York gaan die mogelijk vanaf maandag al dicht. Steeds meer staten voeren ook een mondmaskerplicht in.

Sinds de uitbraak van de pandemie hebben de VS meer dan 10,5 miljoen besmettingen geregistreerd. Ruim 243.000 mensen overleden aan de longziekte.