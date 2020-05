Trumps coronavete met China dreigt te escaleren tot Koude Oorlog

Een muurschildering in Berlijn met de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Donald Trump in coronatijden.

De druk op China groeit om klaarheid te scheppen over de uitbraak van de corona-epidemie. De harde Amerikaanse kritiek dreigt zelfs uit te draaien op een Koude Oorlog die het economisch herstel bemoeilijkt.

Nu in Europa de piek in de corona-epidemie lijkt te zijn gepasseerd, kunnen veel landen beginnen met het opmeten van de economische schade. En daarbij duikt steeds vaker de vraag op of de ravage beperkt had kunnen worden als China meer openheid had gegeven toen het coronavirus eind vorig jaar uitbrak in de stad Wuhan. Door informatie achter te houden zouden de Chinezen andere landen hebben verhinderd tijdig maatregelen te treffen.

'Als we vanaf het begin hadden geweten van het virus, dan hadden we meer levens kunnen redden', zei de Britse minister van Defensie Ben Wallace maandag. Hij beklemtoonde dat de uitwisseling van informatie wereldwijd een 'enorm probleem' is dat losstaat van individuele landen. Tegelijkertijd richtte hij het vizier voluit op de Chinezen. 'China moet open en transparant zijn over wat het leerde, over zijn tekortkomingen maar ook zijn successen.'

China moet open en transparant zijn over wat het leerde. Ben Wallace Britse minister van Defensie

Daarmee sluit het Verenigd Koninkrijk zich aan bij het koor van kritische landen, gedirigeerd door de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump en diens entourage beschuldigen China al weken van grove nalatigheid. Trump beweerde zondag opnieuw dat Peking de corona-uitbraak aanvankelijk in de doofpot probeerde te stoppen. Hij kondigde aan binnenkort een 'doorslaggevend rapport' vrij te geven over de kwalijke rol van China in de pandemie.

Ontsnapt uit labo

Trump speelt het spel steeds harder en vuiler, door bijvoorbeeld te suggereren dat het nieuwe coronavirus ontsnapte uit een biomedisch laboratorium in Wuhan. Hij zei vorige week daarvan overtuigend bewijs te hebben gezien, maar dat hij die informatie niet kon vrijgeven. Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, herhaalde zondag dat er 'immense bewijzen' zijn voor het laboverhaal. 'Het is niet de eerste keer dat de wereld gevaar loopt door een virus uit een Chinees labo.'

Trump noemde tarieven de ultieme straf voor China.

Door de escalatie dreigt het niet langer bij een welles-nietesdiscussie te blijven. Trump wakkerde de vrees aan voor een hervatting van de handelsoorlog. Hij noemde extra invoertarieven het ultieme middel om China te straffen en sloot niet uit het handelsakkoord met Peking op te blazen. Dat deed meteen alarmbellen afgaan bij beleggers, die vrezen dat een handelsconflict boven op de verwoestende coronapandemie onvermijdelijk uitdraait op economische kamikaze.

Amerikaans schuldpapier

Trump had eerder al gezegd dat hij een schadevergoeding zou eisen van China. Naar verluidt overweegt hij de Amerikaanse schuldverplichtingen tegenover China niet langer na te komen. China heeft 1.100 miljard dollar geïnvesteerd in Amerikaans schuldpapier. Larry Kudlow, een economisch topadviseur van Trump, ontkende snel dat die piste op tafel lag. Maar hij bevestigde wel dat Trump uit is op vergelding. 'Ze zullen ter verantwoording worden geroepen', zei Kudlow over de Chinezen.

Ze zullen ter verantwoording worden geroepen. Larry Kudlow Economisch adviseur Trump

Trumps handelsadviseur Peter Navarro benadrukte maandag dat de Chinese verantwoordelijkheid in de pandemie zwaarder doorweegt dan de handelsdeal. Hij kondigde ook maatregelen aan om de Amerikaanse afhankelijkheid van China terug te schroeven. Navarro is een van de haviken in het Witte Huis, die steevast aansturen op een harde confrontatie met China. Hij schreef in 2011 het boek met de omineuze titel 'Death by China'. De ondertitel luidde 'Confronting the Dragon'.

Tweede ambtstermijn

China beseft dat Trump het land als zondebok gebruikt om zijn kansen op een tweede ambtstermijn veilig te stellen. Het is duidelijk dat Trumps offensief deel uitmaakt van zijn campagne voor de presidentsverkiezingen op 3 november. De president ligt onder vuur omdat hij de corona-epidemie lange tijd minimaliseerde. Bovendien beseft hij dat de coronacrisis zijn belangrijkste campagnethema - de uitstekende economische toestand - heeft weggevaagd.

Met de kritiek van Trump kan China misschien nog leven. Die is inmiddels ingecalculeerd en de Chinezen beseffen dat de Amerikaanse president ook bij zijn westerse bondgenoten veel krediet is verloren. Maar dat andere landen op de kar springen, lokt bij het Chinese regime zure oprispingen op. Het dreigde vorige week met een economische boycot van Australië nadat dat land had opgeroepen tot een onderzoek naar de oorsprong van de corona-epidemie.