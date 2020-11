Trumps electoraal verzet hindert strijd tegen derde coronagolf

Een verpleegster in de Amerikaanse staat Texas roept haar landgenoten met een sticker op haar auto op thuis te blijven om de coronaopstoot in te dammen.

Terwijl Donald Trump zich verliest in een juridische oorlog tegen de uitkomst van de presidentsrace, raast een derde coronastorm met verwoestende kracht over de VS. De kaap van een kwart miljoen coviddoden is gerond. Gezondheidsexperts smeken de huidige president om met Joe Biden samen te werken. 'Amerikaanse levens staan op het spel.'

Terwijl in meerdere Europese landen stilaan lichtpuntjes opduiken in de strijd tegen de tweede coronagolf, voert het longvirus al voor de derde keer dit jaar een grootscheeps offensief in de Verenigde Staten. En dat met een verwoestende kracht.

Sinds begin oktober is het aantal coronagevallen in het land verdrievoudigd. De afgelopen week alleen al dikte het aantal geregistreerde besmettingen met ruim 1 miljoen eenheden aan. De teller staat nu op meer dan 11,5 miljoen besmettingen.

Testcapaciteit

De voorbije 14 dagen gingen meermaals dagrecords voor de bijl. Dat de VS veel meer gevallen registreren dan dit voorjaar en deze zomer is geen verrassing. De Amerikanen hebben de afgelopen maanden hun testcapaciteit gevoelig opgedreven.

Het virus zit nu overal. Het heeft voet aan de grond gekregen in elke gemeenschap. William Hanage Amerikaanse epidemioloog

Terwijl in april dagelijks zo'n 135.000 mensen een wisser in hun neus kregen, zijn dat er nu 1,5 miljoen. Van hen test 10 procent positief. Ter vergelijking: begin oktober bleek dagelijks gemiddeld 4,5 procent van de 1,1 miljoen geteste mensen besmet te zijn.

De toename van de positiviteitsratio bewijst dat Sars-CoV-2 vandaag sneller circuleert. 'Het virus zit nu overal. Het heeft voet aan de grond gekregen in elke gemeenschap', zei William Hanage, een epidemioloog aan de Harvard T. H. Chan School of Public Health, in de zakenkrant The Wall Street Journal.

Coronamoe

Die omnipresentie vormt het grote verschil met de vorige coronagolven. Dit voorjaar lag het epicentrum in het noordoosten, met New York als absolute hotspot. In de zomer waren het zuiden en zuidwesten aan de beurt. Vandaag doet het virus meer dan de helft van de Amerikaanse districten rood kleuren. Het zwaarst getroffen zijn momenteel de midwest en het noordoosten.

Dat de VS in het najaar een nieuwe coronastorm te verduren zouden krijgen, stond vast. Maar hij slaat wel sneller en harder toe dan verwacht, stellen gezondheidsexperts. Ze zien daarvoor een aantal verklaringen.

250.000 coronadoden in vs Als eerste staat ter wereld hebben de VS de kaap van het kwart miljoen coronadoden gerond.

'Heel wat Amerikanen zijn coronamoe. Ze slaan de adviezen rond afstand houden of het dragen van een mondmasker vaker in de wind', klinkt het. Daarnaast speelt de weersverandering een rol. Omdat de temperatuur buiten daalt, organiseren mensen bijeenkomsten in afgesloten ruimtes. Die zijn een favoriet speelterrein voor corona.

Binnenskamers vonden de voorbije weken ook vaker familiefeestjes plaats, denken gezondheidsexperts. Bijvoorbeeld met Halloween. De specialisten zijn dan ook beducht voor een extra coronatussenspurt nu heel wat Amerikanen zich opmaken om op 26 november met verschillende bubbels Thanksgiving te vieren.

Kwart miljoen doden

De zorgsector kan een nieuwe versnelling missen als kiespijn. In veel ziekenhuizen dreigt nu al een tekort aan bedden en personeel. Donderdag lagen zowat 80.000 covidpatiënten in het hospitaal. Een record. In meerdere staten liggen de corona-afdelingen voor 90 procent vol en is nog amper een bed vrij op intensieve zorg.

De omvang van de crisis sijpelt ook door in de sterftecijfers. Donderdag registreerden de VS bijna 1.900 covidoverlijdens in een etmaal. De afgelopen 60 dagen eiste de longziekte in het land 50.000 mensenlevens. Als eerste staat ter wereld hebben de VS de kaap van een kwart miljoen coronadoden gerond.

De evolutie zet heel wat besturen in staten en steden ertoe aan de bewegingsvrijheid van de burgers weer in te perken. Op sommige plekken gelden opnieuw strikte lockdowns. Elders gaan scholen, fitnesscentra, bars of restaurants dicht. Enkele gouverneurs verbieden inwoners naar andere staten te reizen.

Dovemansoren

Maar dat patchwork aan lokale maatregelen volstaat niet om de pandemie te bedwingen, zegt Hanage. 'We hebben een gecoördineerde, coherente nationale aanpak nodig.' Hoewel de crisisbestrijding vooral een bevoegdheid van de staten is, kan de federale overheid een nationale teststrategie uitwerken en de levering van materiaal aan ziekenhuizen en laboratoria aansturen.

De oproep valt voorlopig in dovemansoren in het Witte Huis. De juridische strijd tegen de uitkomst van de presidentsrace slorpt Donald Trum volledig op.

Zoals in een aflossingsrace is het cruciaal dat de stokwissel vlekkeloos verloopt, want Amerikaanse levens staan op het spel. Amerikaanse gezondheidsexperts

De winnaar van de verkiezingen, Joe Biden, staat wel klaar om agressiever actie te ondernemen tegen het coronavirus. Aan een nationale lockdown of een landelijke mondmaskerplicht denkt hij voorlopig niet. Maar hij wil de hulp aan staten, steden, scholen en bedrijven opvoeren en coördineren.