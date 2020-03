Trumps inreisverbod uit Europa zaait verwarring en stoot op onbegrip

Vanaf vrijdag middernacht Amerikaanse tijd mogen buitenlanders die in de Schengenzone verbleven hebben niet meer afreizen naar de VS.

Met een inreisverbod voor buitenlanders uit bijna heel Europa hoopt Donald Trump een 'Italiaans' coronascenario te voorkomen in de VS. Amerikaanse gezondheidsexperts trekken de doeltreffendheid van de maatregel in twijfel. 'Het virus is al hier.'

Wekenlang poogde de Amerikaanse president Donald Trump zijn landgenoten ervan te overtuigen dat de opwinding over het coronavirus overroepen was. Het zou snel een stille dood sterven. Een vaccin zou weldra voorhanden zijn. En veel verschillen van een seizoensgriep deed het virus met de Chinese roots niet. Maar de afgelopen dagen liep het aantal besmettingen in de VS op tot meer dan 1.260, terwijl er amper is getest.

100 miljoen Besmettingen Gezondheidsexperts schatten dat 70 tot 100 miljoen Amerikanen besmet kunnen raken.

Trump kwam onder steeds grotere druk om sterk leiderschap te tonen. Na dagen van verwarring over zijn strategie sprak de miljardair zijn landgenoten woensdagavond laat toe vanuit de Oval Office. Door voor die locatie te kiezen leek de president de bevolking te willen overtuigen dat hij de ernst van de situatie inzag. Vanuit diezelfde ruimte stelde John F. Kennedy de Amerikanen in 1962 op de hoogte van de Cubaanse Rakettencrisis, informeerde Ronald Reagan het publiek in 1986 over de explosie van de Challenger en riep George W. Bush de natie op tot kalmte na de aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington.

Zaadjes planten

'Door het vliegverkeer met China eind januari stil te leggen hebben we levens gered. Vandaag dringt dezelfde actie zich op tegenover Europa', stelde Trump. 'Na China ligt het aantal coronabesmettingen vandaag nergens zo hoog als in de 26 lidstaten van de Schengenzone. Omdat in dat gebied vrij verkeer van personen geldt, is het moeilijk om de verspreiding van het virus in te dijken.'

De speech van Trump over het inreisverbod uit Europa

Daar dragen de VS volgens de president de gevolgen van. Trump verwijt Europa niet snel genoeg actie ondernomen te hebben tegen het virus. Daardoor konden Europese reizigers 'zaadjes van het virus in de VS planten'. 'Voor de VS is het onbegonnen werk alle bezoekers uit het Schengengebied te monitoren. Daarom beperken we vanaf vrijdag middernacht (Amerikaanse tijd, red.) zeker 30 dagen de toegang tot de VS voor buitenlanders die in de 14 dagen voor hun afreis naar ons land in de Schengenzone vertoefden.'

Omdat het Verenigd Koninkrijk en Ierland - in tegenstelling tot bijvoorbeeld België - niet tot de Schengenzone behoren, vallen ze buiten het Amerikaanse inreisverbod. Van de Europese lidstaten ontsnappen ook Bulgarije, Cyprus, Kroatië en Roemenië aan Trumps ingreep. Niet-EU-landen als IJsland, Noorwegen en Zwitserland staan als Schengenlid wel op de 'zwarte' lijst.

Amerikanen in Europa

Amerikanen die in Europa vertoeven, mogen de volgende weken terugreizen naar hun land. Dat geldt ook voor buitenlanders die getrouwd zijn met of de ouder of voogd zijn van een Amerikaanse onderdaan. Net als voor leden van het Amerikaanse leger, buitenlandse diplomaten en niet-Amerikanen die door Washington uitgenodigd worden.

De VS zijn van plan vliegtuigen met zulke passagiers af te leiden naar enkele luchthavens, waar ze grondige screenings kunnen doen. Ze vragen mensen die uit Schengenlanden terugkeren 14 dagen thuis te blijven en zo weinig mogelijk contact te hebben met anderen.

Hoewel het inreisverbod niet geldt voor mensen met een Amerikaans paspoort, zette de maatregel veel toeristen uit de VS er donderdag toe aan naar Europese luchthavens te snellen om hun terugvlucht om te boeken. Velen vrezen vast komen te zitten in Europa als Trump de ingreep nog aanscherpt of als luchtvaartmaatschappijen de bulk van de trans-Atlantische vluchten schrappen.

Europeanen in VS

De president schijnt te geloven dat we de VS nog steeds kunnen afsluiten voor het virus. Dat is de realiteit ontkennen. Het virus circuleert hier al. J. Stephen Morrison Global Health Policy Center

Een eventuele afgelasting van vluchten tussen de VS en de Schengenlanden zadelt Europese reizigers aan de andere kant van de Oceaan met hoofdbrekens op. Trumps reisverbod geldt niet richting Europa. En de Europese Unie is ook niet van plan Trumps maatregel te vergelden met een inreisverbod uit de VS. Maar als luchtvaartmaatschappijen oordelen dat de trans-Atlantische vluchten niet meer rendabel zijn, kunnen zij evenmin weg.

In de VS neemt de vrees voor een corona-epidemie toe. Gezondheidsexperts schatten dat 70 tot 100 miljoen Amerikanen besmet kunnen raken. Vanuit de Amerikaanse gezondheidswereld krijgt Trump dan ook veel kritiek voor zijn inreisverbod uit Europa.