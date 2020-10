Turkije geeft toe dat coronacijfers onvolledig zijn

Hoe groot is het probleem nu werkelijk in Turkije? De belangrijkste oppositiepartij, de Republikeinse Volkspartij (CHP), kwam vorige week op de proppen met een laboratoriumdocument waaruit bleek dat er op 10 september 29.377 nieuwe besmettingen waren. Diezelfde dag hield de overheid het op 1.512. Dat is bijna 20 keer minder.

‘Veilig toerisme’

Het foefje met de cijfers is vooral opmerkelijk in het licht van de Turkse campagne om deze zomer zo veel mogelijk toeristen naar het land te lokken. Kosten noch moeite werden gespaard. Er waren geen quarantainevereisten voor toeristen en er was een heus certificaat van ‘veilig toerisme’.

De truc met de coronacijfers zegt veel over het economische moeras waarin Turkije zich bevindt. De Turkse munt was er in de voorbije tien jaar nog nooit zo slecht aan toe. 1 euro is meer dan 9 lira waard. De munt is in een jaar 46 procent van haar waarde verloren. Toeristen betekenen daarom een flinterdunne levenslijn voor het noodlijdende Turkije: elke dollar en euro is welkom.