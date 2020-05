Twee derde basisscholen wil heropstart uitbreiden

63 procent van de basisscholen en 81 procent van de secundaire scholen in Vlaanderen overwegen een uitbreiding van de heropstart als ze daarvoor de toelating krijgen. Het onderwijsveld zit daarover momenteel in overleg.

63 procent van de Vlaamse basisscholen overweegt de heropstart van de scholen uit te breiden naar andere leerjaren als ze daarvoor groen licht krijgen. Dat blijkt uit een belronde van de Vlaamse Onderwijsinspectie bij een representatieve groep scholen. 19 procent gaat niet uitbreiden, 18 procent had op het moment van de ondervraging nog niet beslist.

Als scholen uitbreiden, wordt in eerste instantie gekeken naar de derde kleuterklas. Liefst 89 procent geeft daaraan de voorkeur. In de tweede plaats wordt gedacht aan het vijfde leerjaar, met 66 procent voorkeur.

Opvang

Het onderwijsveld overlegt momenteel nog over een mogelijke uitbreiding . Het grote obstakel is de opvang, die 77 procent van de scholen zelf blijken te organiseren. Bijna de helft van de scholen (44 procent) werkt daarvoor niet samen met het lokale bestuur, hoewel dat volgens de draaiboeken wel kan.

In het secundair onderwijs speelt de opvangproblematiek niet. Daar geeft 81 procent van de scholen aan uit te breiden naar andere leerjaren als ze daarvoor het fiat krijgen. De voorkeurjaren liggen daar meer voor de hand, want de Nationale Veiligheidsraad had al beslist dat leerlingen van het tweede en het vierde middelbaar weer naar school kunnen.