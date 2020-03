Twee weken quarantaine voor aankomende passagiers op Zaventem

Elke reiziger die aankomt op Brussels Airport wordt voortaan gevraagd 14 dagen thuis in quarantaine te blijven.

'De federale regering heeft ons laten weten dat elke aankomende passagier vanaf vandaag een informatieblad over het coronavirus moet krijgen', zegt Ihsane Chioua Lekhli, de woordvoerster van Brussels Airport.

Het document geeft elke persoon die het Belgisch grondgebied betreedt enkele instructies. 'U dient een quarantaine van 14 dagen in uw domicilie te respecteren', klinkt het. Alle instructies, inclusief de verplichte thuisquarantaine, gelden ook voor de familie of de vrienden die de reiziger oppikken op de luchthaven.

Brussels Airport kreeg de voorbije weken heel wat kritiek op zijn lakse optreden tegenover de coronabedreiging. Zo doken op sociale media heel wat foto's op van passagiers die samendromden aan de paspoortcontrole of aan de bagagebanden. Intussen bracht de luchthaven informatiestickers aan om passagiers op de plicht tot 'social distancing' te wijzen. Bovendien is sinds dinsdag extra politie aanwezig om de naleving van de coronamaatregelen te controleren.

Hoewel de belangrijkste klant, Brussels Airlines, zijn aanbod sinds zaterdag heeft stilgelegd, sluit de nationale luchthaven voorlopig niet de deuren. Maandag was bijna 90 procent van de aankomende en vertrekkende vluchten geannuleerd. Toch zijn er nog altijd passagiersvluchten die vertrekken of aankomen. Zo houdt de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair de komende week nog vast aan zijn route tussen de Ierse hoofdstad Dublin en Brussels Airport. Ook repatriëringsvluchten landen nog in Zaventem.