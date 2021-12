Tweede besmetting met omikronvariant in België

In ons land is een tweede geval van de omikronvariant opgedoken, melden de virologen Marc Van Ranst en Emmanuel André op Twitter. Het aantal kan nog oplopen.

Een kleine week geleden, op 26 november, identificeerde ons land een eerste geval van de omikronvariant. Tussen die vaststelling en de tweede besmetting, die woensdag aan het licht kwam, bestaat geen enkele link. Toen ging het om een jonge vrouw die elf dagen eerder was teruggekeerd uit Egypte, via Turkije.

Dit staal is afkomstig uit Franstalig België. Er wordt verder onderzocht waar en hoe de persoon de besmetting heeft opgelopen. Voorts onderzoekt het laboratorium in Leuven acht andere mogelijke gevallen op de nieuwe coronavariant. In de loop van de namiddag moet daar meer duidelijkheid over zijn.