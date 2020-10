Tweede coronagolf dwingt Europa in strakker keurslijf

Nu het coronavirus weer flink in opmars is in een groot deel van Europa, schroeven heel wat overheden de maatschappij weer de duimschroeven aan. Niet tot ieders tevredenheid.

Nu het coronavirus een najaarsoffensief voert in Europa, duwen steeds meer overheden hun bevolking weer in een strakker keurslijf. De ene ploeg gaat de brandhaard lokaal te lijf, de andere kiest voor een nationale aanpak.

Net als in het voorjaar krijgen de Europese landen opnieuw een voor een af te rekenen met corona-uitbraken. Zowat in heel Europa worden dezer dagen recordaantallen besmettingen opgetekend.

In een poging het tij te keren perken almaar meer regeringen de bewegingsvrijheid van hun bevolking weer in. Een uniforme aanpak is er evenwel niet. De ene overheid gaat de brandhaarden lokaal te lijf, de andere opteert voor een nationale strategie.

Openbare leven stil

Dat is bijvoorbeeld het geval in Nederland. Daar kondigde premier Mark Rutte dinsdagavond aan dat zijn land zeker vier weken weer 'gedeeltelijk' in lockdown gaat. 'Beperk je contacten en blijf zoveel mogelijk thuis', luidt het devies.

Ruttes Tsjechische evenknie Andrej Babis had maandagavond al aangekondigd het openbare leven weer flink in te perken. Vanaf woensdag gaan cafés, restaurants en clubs zeker tot begin november dicht. In de openbare ruimte geldt een alcoholverbod. Ook scholen sluiten de deuren.

Voor het eerst sinds 14 juli maakt de Franse president Emmanuel Macron in een televisietoepsraak een stand vanzaken op van de coronasituatie in zijn land.

Een verstrenging van de coronamaatregelen op nationaal niveau komt er ook in Italië. Het Zuid-Europese land, dat dit voorjaar de eerste frontlinie was in Europa, leek het virus lange tijd behoorlijk onder controle te hebben. Maar de afgelopen dagen loopt het aantal besmettingen ook daar snel op.

In een poging de verspreiding af te remmen, verbiedt de regering feestjes in bars en clubs. Net als diners en privébijeenkomsten met meer dan zes mensen die niet tot het gezin behoren. Restaurants en cafés moeten om middernacht dicht.

Lokale maatregelen

Het Europese land dat dit voorjaar uiteindelijk het hardst getroffen werd door de coronacrisis, was het Verenigd Koninkrijk. Omdat de curves weer steil omhooggaan, schakelt premier Boris Johnson een versnelling hoger. In de zwaarst getroffen delen van Engeland gaan pubs, cafés en restaurants vanaf woensdag om 22 uur dicht. Gyms en casino's sluiten helemaal de deuren.

Woensdagavond veel wat ogen - in Frankrijk, maar wellicht ook in Franstalig België - op Parijs gericht. Voor het eerst sinds 14 juli maakt president Emmanuel Macron in een televisietoespraak een stand van zaken op van de coronasituatie in zijn land. De verwachting is dat hij strengere regels aankondigt voor grote steden waar nu al de hoogste alarmfase geldt, zoals Parijs, Rijsel of Lyon.