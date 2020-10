Tweede coronagolf spoelt over Europa

Europa is weer helemaal in de ban van corona. Steeds meer landen detecteren een opstoot van het aantal besmettingen. Die opwaartse trend sijpelt stilaan ook door in een andere indicator: de ziekenhuisopnames. In België en Frankrijk gaan die fors omhoog.

Het coronaspook waart niet alleen in België opnieuw rond. Ook in de rest van Europa bezorgt het overheden weer meer hoofdbrekens dan hen lief is. Vrijwel overal zitten de besmettingen met Sars-Cov-2 in de lift.

De afgelopen dagen rapporteerden enkele landen een recordaantal nieuwe gevallen in één dag. Elders flirten de dagcijfers met de pieken van dit voorjaar. Zelfs in Duitsland, de afgelopen maanden de beste leerling van de Europese klas in de corona-aanpak, neemt de zenuwachtigheid dag na dag toe nu zich ook daar een opstoot aftekent.

Dat veel landen zoveel nieuwe gevallen registreren, is niet helemaal een verrassing. Ze testen vandaag veel meer. In het voorjaar bleven de staalafnames voorbehouden voor mensen met ernstige symptomen. Dat neemt niet weg dat de positiveitsratio's in sommige landen zorgwekkend hoog zijn.

Om een beter beeld te krijgen van de ernst van de situatie kijken we het best naar het aantal Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen. Die data geven aan dat de situatie nog niet zo dramatisch is als in het voorjaar. Maar in een aantal landen trekt de gezondheidssector aan de alarmbel.

In ons land maakte Sciensano donderdag bekend dat Belgische ziekenhuizen voor het eerst sinds eind mei meer dan 1.000 coronapatiënten tellen. In Frankrijk zijn voor het eerst sinds begin juli meer dan 7.500 mensen met Covid-19 in een hospitaal opgenomen. Vooral in de regio Parijs baart de toestand zorgen. Ruim 40 procent van de bedden op intensieve zorg is ingenomen door Covid-19-patiënten.

In Spanje neemt de druk op de ziekenhuizen wat af. Het Zuid-Europese land, al een van de grote frontlinies in Europa in het voorjaar, kreeg vroeger dan de meeste andere Europese lidstaten een tweede golf over zich heen. Vanaf begin augustus verspreidde het virus zich er weer als een lopend vuurtje.

Die nieuwe besmettingen resulteerden niet veel later in een fikse opstoot van de ziekenhuisopnames. De trend zette de Spaanse regering ertoe aan de bewegingsvrijheid van de bevolking op meerdere plaatsen opnieuw in te perken. De hoofdstad Madrid ging bijvoorbeeld weer deels op slot.