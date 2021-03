Tweede spuitje Pfizer schuift twee weken op

De periode tussen het eerste en tweede spuitje met het vaccin van Pfizer/BionTech wordt van drie naar vijf weken verlengd. Dat hebben de Belgische ministers van Volksgezondheid beslist.

De beslissing geeft iets meer speelruimte om te vaccineren. Bij de verlenging van de periode tussen de eerste spuit en het tweede boostershot hoeven minder dosissen opzij worden gehouden en kan de eerste vaccinatie bij een nieuwe groep mensen sneller gebeuren. Volgens een nota van het corona-commissariaat zouden 80.000 Pfizer-vaccins sneller kunnen worden toegediend. De eerste prognoses schatten dat het neerkomt op een week winst in de vaccinatieplanning.

Wie aansprakelijk?

De beslissing ligt in lijn met een eerder advies van de Hoge Gezondheidsraad. Maar onder de negen ministers van Volksgezondheid was er twijfel om die stap te zetten. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) wilde eerst juridische duidelijkheid over wie aansprakelijk is bij eventuele incidenten als de drie weken die Pfizer-BioNTech voorschrijft niet meer gerespecteerd worden. Is dat het bedrijf, of valt de verantwoordelijkheid plots bij de lidstaat zelf?

Uit analyses van de federale medicijnwaakhond FAGG en de Europese waakhond EMA blijken er zich nu geen juridische problemen te stellen. De ministers hadden een ander luikje van het advies van de Hoge Gezondheidsraad - om ook 55-plussers met het AstraZeneca/Oxford-vaccin in te beginnen enten - wel al goedgekeurd. Het gevolg is dat vanaf maart - twee weken eerder dan verwacht - kan begonnen worden met de vaccinatie van alle 65-plussers.

Uit analyses van de federale medicijnwaakhond FAGG en de Europese waakhond EMA blijken er zich nu geen juridische problemen te stellen. Ministers van Volksgezondheid

Het Pfizer/BioNtech-vaccin ontpopt zich meer en meer tot de kampioen van de vaccinatiecampagne tot nu toe. Het Amerikaans-Duitse bedrijf - dat als eerste toelating kreeg om het vaccin toe te dienen in Europa - levert op een steeds constanter ritme. Meer nog: er is een nieuwe deal met de Europese Unie om voor eind deze maand nog eens 5 miljoen dosissen extra te leveren. België heeft recht op ruim 100.000 van die dosissen en liet al weten te zullen intekenen. Pfizer/BioNtech leverde al bijna 1 miljoen dosissen aan ons land.

Standvastigheid

De standvastigheid van Pfizer staat in contrast met de leveringen van andere vaccinproducenten. In de leveringen van zowel Moderna als AstraZeneca zit onder meer door productieproblemen geen lijn. Zo levert Moderna volgende week in principe weer niets en leverde AstraZeneca tot nu de helft van wat initieel beloofd was. Door de problemen met AstraZeneca - handiger in gebruik dan Moderna en Pfizer omdat het op gewone koelkasttemperatuur toegediend wordt - werd veel hoop gesteld op de komst van een nieuw vaccin.

Maar er zijn intussen ook twijfels of die producent, Johnson & Johnson, zijn belofte kan nakomen om nog voor de zomer 55 miljoen dosissen aan de EU te leveren. België rekende op 1,4 miljoen dosissen, waarvan enkele honderdduizenden al in april. De EMA buigt zich nog deze week over het J&J-vaccin - ontwikkeld door de Belgische dochter Janssen Pharmaceutica.

De ministers van Volksgezondheid namen nog een opvallende beslissing rond de vaccinatiecampagne. Het is namelijk herbevestigd dat mensen met ziektes en aandoeningen - die bij corona-besmetting verhoogd risico lopen op ziekenhuisopname of overlijden - na de 65-plussers prioritair aan de beurt komen. Daar was de voorbije week flinke kritiek op gekomen, onder meer vanuit de Brusselse regering. Die aanpak zou te complex zijn en tot vertragingen leiden.