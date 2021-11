UZ Gent weigert coronapatiënten voorrang te geven

Maar het UZ Gent doet dat niet, zegt hoofdarts Frank Vermassen in 'VTM nieuws'. 'Als ziekenhuis is het onze taak alle patiënten een zo optimaal mogelijke zorg te verlenen', zegt hij. 'Dat moet efficiënt gebeuren, wat betekent dat het niet meer verantwoord is één bepaalde groep patiënten te privilegiëren boven andere. Er is geen enkele reden waarom we plaatsen moeten voorbehouden voor coronapatiënten, terwijl dat voor mensen met een hartinfarct of kanker niet zou gebeuren.'