United Airlines eist vaccinatie van alle werknemers

De plicht geldt voor alle werknemers woonachtig in de Verenigde Staten. Andere grote Amerikaanse bedrijven zoals Facebook, Disney, Walmart en Google kwamen al eerder met een vaccinatieverplichting voor hun personeel in de VS.

De directie van United erkent in een interne mededeling dat sommige medewerkers het waarschijnlijk niet met de beslissing eens zullen zijn. 'Maar het is onze verantwoordelijkheid om de veiligheid op het werk te garanderen. En iedereen is veiliger als iedereen is gevaccineerd.'