VK trekt 33 miljard euro uit om jobs te redden

De Britse regering heeft steunmaatregelen ter waarde van 30 miljard pond, omgerekend 33,3 miljard euro, in de steigers staan om de werkgelegenheid in het land op peil te houden.

De Britse minister van Financiën Rishi Sunak trok woensdagmiddag naar het parlement om er een nieuw steunpakket voor de economie te ontvouwen. Net als in andere landen deelde de coronapandemie in het VK de economie een ferme tik uit. Die komt boven op de onzekerheid die de brexit al veroorzaakt had. De Europese Commissie voorspelde dinsdag nog dat het bruto binnenlands product (bbp) van het ex-lid in 2020 wellicht met net geen 10 procent krimpt.