VS kopen volledige voorraad Remdesivir op

De VS hebben met farmabedrijf Gilead een deal op zak om tussen nu en september Remdesivir te krijgen om een half miljoen coronapatiënten te behandelen.

Rekening houdende met de productieprognoses van het bedrijf betekent dat dat de VS voor die maanden zo goed als de volledige productiecapaciteit hebben gereserveed.

'President Trump heeft een amazing deal gesloten’, meldt Alex Aazr, hoofd van het Department of Health and Human Services. ‘In de mate dat het mogelijk is, willen we dat het medicijn beschikbaar is voor alle Amerikaanse patiënten die Remdisivir nodig hebben.’

Remdesivir werd oorspronkelijk ontwikkeld als geneesmiddel tegen ebola, maar is daarvoor nooit goedgekeurd geraakt. Nu blijkt het middel toch een toekomst te hebben in de strijd tegen het coronavirus.

Zowel de FDA als EMA – de Amerikaanse en Europese geneesmiddelenwaakhonden - hebben het medicijn al voorwaardelijk goedgekeurd voor gebruik bij een deel van de coronapatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen.

Geen wondermiddel

Uit studies blijkt dat Remdesivir het aantal hospitalisatiedagen bij zware gevallen doet dalen van 18 naar 12 dagen. Bij patiënten met milde of gematigde ziekteverschijnselen was er geen verschil merkbaar. Ook hielp het medicijn niet bij patiënten die al mechanisch beademd werden. Evenmin zijn er gegevens of het middel de mortaliteit bij patiënten vermindert.

Remdesivir is dus zeker geen wondermiddel. Zeker niet in vergelijking met dexamethasone, een spotgoedkope ontstekingsremmer die onlangs zeer goed scoorde in een klinische test.

Tot op heden kregen landen wereldwijd met mondjesmaat toegang tot Remdesivir. Gilead stelde het, in afwachting van de commerciële lancering, ter beschikking in het kader van programma’s voor compassionate use, als mogelijk laatste redmiddel voor doodzieke patiënten dus. De leveringen in dat kader lopen nog door tot in juli.

2.340 Prijs Gilead kondigde eerder deze week aan dat een standaardbehandeling van vijf dagen met Remdesivir 2.340 dollar zal kosten

Maar daarna is het bittere ernst en big business. Gilead kondigde deze week al dat het medicijn 390 dollar per flesje zal kosten, wat de kost van een standaardbehandeling van vijf dagen op 2.340 dollar brengt. Volgens het bedrijf zelf is dat 'een vriendenprijsje'.