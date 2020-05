VS mikt op snel vaccin met massale testen

De Verenigde Staten hopen de race naar het snelste covid-vaccin te winnen dankzij een project waarbij 100.000 tot 150.000 vrijwilligers getest worden.

Een handvol vooraanstaande vaccinproducenten hebben ermee ingestemd om hun kennis en hun testinfrastructuur met de andere deelnemers te delen als hun eigen kandidaat-vaccin uit de race valt. Volgens wetenschappers die bij het project betrokken zijn is het de bedoeling om de klassieke testperiode van een tiental jaar te comprimeren tot enkele maanden.

Bedrijven die in vroege onderzoeken kunnen aantonen dat hun vaccin veilig is, zouden al vanaf julie kunnen deelnemen aan zeer grote proeven van 20.000 à 30.000 personen. In totaal hopen wetenschappers tot 150.000 mensen te vinden die willen deelnemen, zegt Larry Corey, een vaccin-expert bij het Fred Hutchinson Cancer Center in Seattle.

Warp Speed

De testinspanning maakt deel uit van het vorige maand aangekondigde ACTIV-programma, een publiek-private samenwerking die gericht is op de snelle ontwikkeling van een vaccin. VS-president Donald Trump bedacht de Amerikaanse race naar het eerste vaccin enkele dagen geleden met de naam ‘Operatie Warp Speed.

In klassieke studies worden vaccins, na initiële proeven op dieren, eerst op hun veiligheid getest bij een kleine groep gezonde vrijwilligers. Daarna volgt een grotere studie om de juiste dosis te vinden en meer data te verzamelen over de werkzaamheid. De laatste fase of fase 3 bestaat uit grootschalige tests bij duizenden mensen. Alleen kandidaat-vaccins die die laatste fase overleven, komen in aanmerking voor massaproductie.

Maar om sneller een vaccin te hebben, willen wetenschappers een aantal fases – vooral de tweede en derde fase – met elkaar laten overlappen. Vaccins die in een vroege fase een grote werkzaamheid aantonen, zouden dan sneller de grootschalige proeven kunnen doorlopen. De Amerikaanse regering heeft daarnaast ook miljarden dollars toegezegd om productiecapaciteit te bouwen voor vaccins die misschien nooit op de markt zullen komen.

Moderna

De testpersonen zullen enerzijds worden gezocht in gebieden waar het virus nog sterk circuleert, zowel in de VS als in andere landen. De overheid en de farmabedrijven brengen ook proefpersonen uit hun eigen netwerken aan.

Het kandidaat-vaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna zal als één van de eerste deelnemen aan de grootschalige testen in juli. Mogelijk zal dat ook het geval zijn voor het Britse vaccin van de universiteit van Oxford University en farmabedrijf AstraZeneca, waar de Belg Bruno Holthof een leidende rol in speelt. De Amerikaanse regering zei donderdag dat het 1,2 miljard dollar gaat betalen om 300 miljoen doses van het Oxford-vaccin te reserveren.