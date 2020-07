VS registreren recordaantal coronagevallen in een dag

In de Verenigde Staten blijven records sneuvelen in de coronacrisis. In Houston (Texas) staan files aan testcentra.

In de Verenigde Staten zijn in een dag zijn meer dan 60.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Het land flirt met de grens van 3 miljoen bewezen besmettingen.

De Verenigde Staten hebben nog maar eens een record gevestigd in de coronacrisis. 'In 24 uur zijn ruim 60.000 nieuwe besmettingen geregistreerd', rapporteerde de overheid in de nacht van dinsdag op woensdag.

Het land staat op het punt woensdag de grens van 3 miljoen vastgestelde besmettingen te slopen, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. De VS zijn zo ruimschoots koploper in de wereldwijde ranglijst van zwaarst getroffen landen. Bijna 131.500 mensen bezweken er al aan de longziekte.

Californië en Texas

De piek lijkt ook nog lang niet bereikt. In ruim twee dozijn staten schoten de besmettingscurves de afgelopen twee weken met een schrikbarende snelheid omhoog. Vooral staten in het zuiden en het westen van het land vormen nu de frontlinie.

10.000 gevallen in een dag Californië en Texas zagen het aantal coronagevallen in 24 uur met meer dan 10.000 eenheden toenemen.

'Californië, Hawaï, Idaho, Missouri, Montana, Oklahoma en Texas vestigden dinsdag allemaal dagrecords', luidde het. De grootste stijgingen waren te noteren in Californië en Texas. De grootste twee staten van het land zagen het aantal coronagevallen in 24 uur met meer dan 10.000 eenheden toenemen.

De opwaartse trend in de cijfers zet almaar meer Amerikanen ertoe aan zich te laten testen. In Houston, in de staat Texas, ontstonden zelfs files aan centra waar gecontroleerd wordt of mensen drager zijn van Sars-CoV-2.

Opstoot

In de staat Florida trekken steeds meer ziekenhuizen aan de alarmbel, omdat alle bedden op de afdeling intensieve verzorging bezet zijn. Ze waarschuwen voor een opstoot van het aantal doden, omdat patiënten bij gebrek aan plaats niet de juiste zorg krijgen.

Het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) van de Washington University vreest dat de VS tegen november 208.000 coronasterfgevallen tellen. 'We hadden gehoopt dat de zomerse temperaturen de overdracht van het virus zouden temperen. Die hoop bleek onterecht.' Het IHME vreest dat de pandemie in de herfst nog een tandje bijsteekt.

Latijns-Amerika

Ten zuiden van de VS oogt de toestand niet veel rooskleuriger. Latijns-Amerika en de Cariben rondden woensdag de kaap van 3 miljoen bewezen besmettingen. Brazilië blijft daar het epicentrum, met meer dan 1,67 miljoen geregistreerde gevallen. Onder wie president Jair Bolsonaro.

Daarnaast rukt het longvirus nog altijd fors op in Mexico, Colombia, Argentinië, Venezuela en El Salvador. Chili en Peru tellen allebei meer dan 300.000 coronabesmettingen, maar de pandemie lijkt er stilaan wat vaart te minderen. In Latijns-Amerika en de Cariben overleden zeker 140.000 mensen aan de longziekte.