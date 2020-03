VUB-ingenieurs maken in enkele dagen prototype van beademingstoestel

Een team van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) werkt tegen de klok om een zelf ontworpen beademingstoestel in de ziekenhuizen te krijgen.

De coronacrisis leidt in de academische wereld en het bedrijfsleven tot een zelden geziene krachtsinspanning. Achter de schermen werken ingenieurs en medische specialisten tegen de klok aan technische oplossingen om de verwachte toevloed aan coronapatiënten de baas te kunnen.

Een opmerkelijk initiatief komt van het Fablab van de VUB. Het productielabo werkte de voorbije week aan de ontwikkeling van een eenvoudig beademingstoestel. Veel ziekenhuizen vrezen dat ze op de piek van de epidemie een tekort aan die toestellen zullen hebben.

‘Het eerste idee kwam van de Jonge Academie, een ontmoetingsplaats voor jonge toponderzoekers’, zegt projectleider Mark Runacres. ‘We hebben bekeken welke ontwerpen voor zulke toestellen al bestaan. Onze oplossing is deels gebaseerd op een ontwerp van het MIT (een prestigieuze onderzoeksinstelling in Boston, red.), aangevuld met een sensor die ontwikkeld werd door de Johns Hopkins universiteit uit Baltimore.’

Online werkgroepen

Dankzij de uitwisseling van kennis in online werkgroepen - met ingenieurs, artsen en gespecialiseerde bedrijven – stoomde het Fablab in enkele dagen een eerste prototype klaar en voerde er al een eerste serie tests mee uit.

Veel ziekenhuizen vrezen dat ze op de piek van de epidemie een tekort aan beademingstoestellen zullen hebben.

Het mechanisch gedeelte - de pomp die zuurstof in de longen blaast - wordt aangestuurd via Arduino, een vrij beschikbare (‘open source’) microcontroller, met een laptop als grafische interface. ‘We streven ernaar om een interface te maken die er hetzelfde uitziet als die van commerciële toestellen. Het heeft weinig zin om zo’n toestel te maken als de artsen niet snappen hoe ze het moeten bedienen’, zegt Runacres.

‘We willen het prototype nu laten valideren door artsen. De feedback is tot nu toe positief, maar we moeten goed beseffen dat het maar een prototype is. Het kan nog altijd dat ons toestel niet goed genoeg wordt bevonden’, klinkt het.

Naast de nodige medische goedkeuringen krijgen, is ook het opschalen van de productie nog een stevige uitdaging, zeker als je weet dat de toestellen al het liefst over twee weken geleverd moeten kunnen worden. ‘Als het prototype door artsen veilig genoeg bevonden wordt, zetten we onze plannen online zodat ook andere fablabs de toestellen kunnen maken. Maar we willen ook met bedrijven samenwerken om ons ontwerp in productie te brengen.’

Goodwill

Runacres zegt veel goodwill te zien bij bedrijven die vrijwillig hun expertise delen. Een van die bedrijven is de Aalsterse fabrikant Medec, die beademingstoestellen maakt voor anesthesie in operatiezalen.

Ook als de toestellen uiteindelijk niet nodig zijn in de Belgische ziekenhuizen, kunnen ze wellicht nog op andere manieren nuttig worden gebruikt. Zo kunnen ze dienen voor opleidingen, of geschonken worden aan andere landen die niet genoeg beademingsapparatuur hebben.