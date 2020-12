Vaccin van Sanofi en GSK pas voor eind 2021

De farmatandem heeft intussen al een verbeterde formulatie getest op apen en kwam daarbij tot hoopgevende conclusies. Een studie met dat aangepaste vaccin zal in februari van start gaan. Door die vertraging verwachten Sanofi en GSK dat het vaccin nu in het beste geval pas in het vierde kwartaal van 2021 beschikbaar zal zijn. De oorspronkelijke doelstelling lag oorspronkelijk op midden 2021.

‘Dit is niet waar we op hoopten, maar we blijven overtuigd dat we robuuste immuunrespons kunnen opwekken', aldus Roger Connor, voorzitter van GSK Vaccines in een reactie. 'Het is ook duidelijk dat er meerdere vaccins nodig zullen zijn om de pandemie in te dijken. Geen enkel farmabedrijf kan dat alleen. We gaan verder werken om een betekenisvolle bijdrage te leveren.'