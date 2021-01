Vaccinatie gezonde Belgen start al in juni

Als alles volgens plan verloopt, zou tegen het einde van de zomer genoeg volk ingeënt moeten zijn om de beoogde 70 procent vaccinatiegraad te bereiken. Vanaf juni begint de vaccinatie van de gezonde Belgen. 65-plussers en risicopatiënten komen al eerder aan de beurt.

Dat heeft Dirk Ramaekers, chef van de Belgische vaccinatiecampagne, aangekondigd op een hoorzitting in het federaal parlement. De taskforce die Ramaekers voorzit, boog zich donderdag over aanpassingen op de vaccinatiestrategie. Dat één en ander herbekeken werd, is een gevolg van kritiek dat de vaccincampagne veel te traag loopt.

Ramaekers presenteerde een uitgebreid, aangepast schema over hoe de bevolking per categorie aan de beurt komt. Tegen eind deze maand komen alle bewoners en personeel van rusthuizen aan de beurt, ongeveer 290.000 mensen. Meteen volgen dokters en zorgwerkers in de ziekenhuizen, nog eens zowat 134.000 mensen. Dat zal niet meteen op grote schaal kunnen, door een beperkt aantal beschikbare vaccins, aldus Ramaekers.

Nog in februari wordt begonnen met vaccinatie van huisartsen en eerstelijns zorgwerkers (156.000 mensen), collectieve zorgvoorzieningen en niet-verzorgend personeel in de ziekenhuizen (300.000 mensen). Daarbij dient wel opgemerkt dat er enig voorbehoud is bij de timing.

Veel zal afhangen van goedkeuring voor bijkomende vaccins - enkel Pfizer/BioNtech en Moderna - zijn vrijgegeven voor de Europese markt - en hoe snel die in grote getallen geleverd worden.

Volgens Ramaekers bestaat de kans dat het AstraZeneca-vaccin in februari goedgekeurd wordt door de Europese medicijnwaakhond EMA. Noël Wathion, de nummer twee van de EMA, sloot donderdag zelfs januari niet uit. Het vaccin van AstraZeneca is cruciaal om een versnelling te kunnen zetten op de vaccincampagne, omdat de distributie-uitdaging kleiner is door hogere bewaartemperatuur. En omdat Europa er nu eenmaal heel veel van besteld heeft. België kocht 7,5 miljoen AstraZeneca-vaccins, het meest van allemaal.

Volop vanaf maart

Vanaf maart is de bedoeling dat het helemaal los komt. Dan komen 65-plussers die nog mobiel zijn (2 miljoen) en mensen met aandoeningen (1,3 miljoen). Essentiële en sociale beroepen (wie essentieel beroep heeft, moet nog bepaald worden), volgen in april.

Vanaf juni volgt tenslotte de brede, gezonde bevolking ouder dan 18. Tegen dan zouden ook de vaccins van Johnson&Johnson en Curevac inzetbaar moeten zijn. Bovendien heeft ook de Europese Commissie de bestelling bij Pfizer-BioNTech verdubbeld, met nog eens 300 miljoen vaccins extra. 'Van die nieuwe bestelling zullen 75 miljoen dosissen in het tweede kwartaal beschikbaar zijn', zei voorzitter Ursula von der Leyen vrijdag.

In de schema's staat dat tegen september iedereen aan de beurt komt, ongeveer 9,2 miljoen mensen. Bij dat laatste hoort de nuance dat 9,2 miljoen 18-plussers vaccineren geen must is. De vaccin-experts mikken op 70 procent van de bevolking. Dat moet volstaan om de pandemie te doen luwen. 'Die 70 procent is een heel belangrijke drempel', aldus Ramaekers.

Voor de massa-vaccinaties worden in een eerste fase 200 vaccinatiecentra ingezet, die per rij 20 à 30 spuitjes per uur moeten aankunnen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) benadrukt dat we flexibel moeten blijven in de planning: er kunnen na verloop van tijd misschien nog meer vaccins ingezet worden, anderzijds kan er misschien nog ergens een kink in de kabel komen. 'Maar als de vaccinatie voor jonge mensen zonder onderliggende aandoeningen nog voor de zomer kan starten, dan is het rijk van de vrijheid weer in zicht.'