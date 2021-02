Vaccinatiecentra openen maandag: zo krijgt u het vaccin

Hoewel de leveringen van vaccins weer teruggeschroefd zijn, openen de eerste vaccinatiecentra maandag de deuren. Hoe krijgt u de uitnodiging in de bus? Mag u een tijdstip kiezen? En wat met de overschotten aan het einde van de dag?

De primeur is maandag wellicht voor Beringen, de rest van de vaccinatiecentra volgt in de loop van de week. Eerst zullen zorgverleners als huisartsen, tandartsen en thuisverplegers er hun prik van het AstraZeneca-vaccin krijgen. Vanaf maart komen mensen met een chronische aandoening en 65-plussers aan de beurt. Daarna is het aan het grote publiek.

‘Iedereen die dit jaar 18 wordt, zal een uitnodiging in de bus krijgen, dus ook de mensen die pas later op het jaar verjaren’, zegt Franken Robben. De topman van het overheidsvehikel Smals, die na de corona-app en de traceersoftware ook de backbone van de vaccinatiecentra ontwierp.

Hoe wordt u uitgenodigd?

Burgers van wie de overheid het e-mailadres of het gsm-nummer heeft, krijgen via die kanalen een uitnodiging met een unieke QR-code, ongeveer twee weken voor hun vaccinatie gepland is. De mailadressen en gsm-nummers krijgt de overheid via de gegevens van de ziekenfondsen. De overige 20 procent krijgt een brief per post.

Om te veel overschotten aan het einde van de dag te voorkomen lijkt het me niet slecht dat centra in het begin wat aan overboekingen doen. Frank Robben IT-topman federale overheid

Het IT-systeem voor die uitnodigingen is deze week getest in enkele vaccinatiecentra en zal vanaf maandag operationeel zijn. ‘De eerste twee weken komen zorgverstrekkers aan de beurt, die we rechtstreeks kunnen bereiken,’ zegt Robben. ‘De grote uitrol volgt vanaf maart. Natuurlijk kunnen kinderziektes voorkomen, maar over twee weken krijgen we dat gefinetuned.’

Kunt u zelf kiezen wanneer u langsgaat?

In Brussel, Antwerpen en Gent zult u een tijdslot kunnen reserveren. In die steden zijn er meerdere vaccinatiecentra en kunt u de locatie kiezen die u het beste uitkomt. Alle andere centra in Vlaanderen zullen u een tijdslot voorstellen. Als het voorgestelde tijdstip u niet past, kunt u online of telefonisch een nieuwe afspraak maken. In beide gevallen gaat het om twee tijdslots, zowel voor de eerste als de tweede vaccinatie. Behalve bij het Johson & Johnson-vaccin, dat een inspuiting vereist.

Wat staat in de uitnodiging?

De brief is vrij uitgebreid en geeft een antwoord op enkele vragen: Moet u zich laten vaccineren? Waarom is het belangrijk? Wanneer moet u komen? Wat moet u doen? Wat als u zwanger bent, positief getest bent of een acute ziekte hebt? Wie geen vaccinatie wil, kan dat aangeven en krijgt daarna geen e-mail, sms of brief meer. Wie nog vragen heeft, vindt de contactgegevens van een hulpcentrum op de brief terug of wordt aangeraden contact op te nemen met een huisarts of apotheker. De brief is online beschikbaar in 40 talen.

40 talen De uitnodigingsbrief voor de vaccinaties is beschikbaar in 40 talen.

Wat gebeurt met uw gegevens?

Alle data worden anoniem gemaakt, ook bij mensen met een chronische aandoening. Ze worden wel centraal bijgehouden. Zo kan de overheid zien of iemand met een vaccin later toch positief getest wordt en bij mensen met ongewenste effecten nagaan welk vaccin ze kregen.

Wat als u niet opdaagt?

Als u vooraf niet omgeboekt hebt naar een andere datum, verspeelt u uw positie en belandt u achteraan de wachtrij.

Hoe verloopt de vaccinatie?

In elk centrum zijn er meerdere vaccinatielijnen. In elke lijn wordt één type vaccin toegediend, op kruissnelheid goed voor 20 à 25 inentingen per uur. In de grote centra gaat het om vaccinatieboxen, waar u blijft zitten.

Een onthaalmedewerker checkt uw identiteitsgegevens en scant uw QR-code. Een verpleegkundige geeft info over het vaccin en bespreekt uw medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand met u. Daarna gaat u naar de vaccinatieruimte, waar een verpleegkundige u vaccineert in de schouder. Na de vaccinatie moet u een kwartiertje blijven zitten. Een arts ziet toe of er geen allergische reacties optreden.

Wat gebeurt met de overschotten?

Alle centra kunnen snelboekingen doen als ze bijvoorbeeld om 14 uur inschatten dat ze overschotten zullen hebben. Dat kan als ze extra dosissen uit een flacon halen of iemand niet komt opdagen. Ze kunnen dan via gsm of e-mail mensen oproepen. ‘Om te veel overschotten aan het einde van de dag te voorkomen lijkt het me niet slecht dat centra in het begin wat aan overboekingen doen, net als bij luchtvaartmaatschappijen’, zegt Robben.

De boekingen gebeuren door het centrum. Ze kennen de lokale omgeving het best en kunnen inspelen op situaties waarbij bijvoorbeeld een ouder koppel een aparte boeking kreeg en toch samen wil komen om mobiliteitsredenen.

Wat als de vaccinatiestrategie omgegooid wordt?

De Belgische vaccinatiestrategie werd omgegooid toen beslist werd het AstraZeneca-vaccin niet aan mensen boven 55 toe te dienen. Ook leveringsproblemen kunnen de timing in de war sturen. Het is bovendien mogelijk dat virusvarianten de strategie overhoop halen en de overheid bijvoorbeeld beslist de tweede dosis van het Pfizer-vaccin niet na 21 maar na 42 dagen toe te dienen.