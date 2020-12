Vaccineren we niet snel genoeg?

Samen met de eerste vaccinaties komt de kritiek dat het allemaal niet snel genoeg gaat. 'We zijn hoe dan ook het grootste deel van 2021 nog zoet met het virus.'

De 96-jarige rusthuisbewoner Jos Hermans kreeg maandag als eerste Vlaming het coronavaccin Comirnaty van Pfizer/BioNtech toegediend. De experten van de overheid hopen tegen de zomer 5 miljoen Belgen te hebben gevaccineerd, inclusief alle kwetsbare groepen, 65-plussers en zorgpersoneel. De rest - de gezonde mensen onder 65 - moeten in principe wachten tot het najaar. Die timing is begin december vastgelegd door de werkgroep vaccinstrategie onder leiding van ziekenhuisdirecteur Dirk Ramaekers.

EU te traag?

Die aanpak botst nu plots op kritiek omdat de VS en het Verenigd Koninkrijk al verder staan. België kan alvast niet sneller of trager gaan dan de rest van Europa. Alle lidstaten krijgen tegelijk evenveel vaccins - in verhouding tot het inwonersaantal - omdat de aankoopprocedure in handen is van de Europese Commissie. In die context gaat het niet noodzakelijk om 11 miljoen Belgen vaccineren, maar om 450 miljoen mensen. Dat is nog wat anders dan 8 miljoen Israëli.

Het Duitse weekblad Der Spiegel stelt in een kritisch artikel dat de EU te traag handelde - ze kocht pas maanden na de VS en VK, waardoor ze lager in de pikorde zou staan - en ook honderden miljoenen extra aangeboden dosissen zou hebben geweigerd. Dat zou volgens het blad te maken hebben met wafelijzerpolitiek, omdat de Franse farmareus Sanofi ook zijn deel moet krijgen. De Commissie wil enkel kwijt dat is ingezet op een zo divers mogelijke portefeuille omdat er op het moment van de aankoop geen enkele zekerheid was over werkende vaccins.

Vaccincampagnes schieten mondiaal los Overal ter wereld zijn landen begonnen hun inwoners in te enten tegen het coronavirus. Enkele lijken een vliegende start te nemen. Israël heeft al bijna 300.000 mensen gevaccineerd en kondigt aan in een maand tijd een kwart van zijn 8 miljoen inwoners te zullen inenten. Die hypercampagne speelt zich wel af tegen de achtergrond van nieuwe verkiezingen, waarbij het overleven van premier Benjamin Netanyahu op het spel staat. Bovendien is het land als eerste ter wereld net voor de derde keer in algemene lockdown gegaan na een nieuwe zware opstoot van de pandemie. De Britten vaccineerden al 800.000 onderdanen. Bij de Britse snelheid speelt mee dat premier Boris Johnson wil bewijzen dat de brexit het land bevrijdt. De VS ten slotte zitten aan 2 miljoen vaccinaties, onder meer dankzij het Moderna-vaccin, dat in Europa nog geen marktlicentie heeft. Daar hoort de kanttekening bij dat de Amerikaanse autoriteiten tegen eind december 20 miljoen beloofd hadden.

De EU kocht van Pfizer/BioNtech 300 miljoen doses, waarvan dik 5 miljoen voor ons land. 'De bedoeling was dat we in januari 600.000 dosissen zouden krijgen. Het worden er 300.000, door een vertraging in het productieproces bij Pfizer', stelt Ramaekers. Pfizer opent binnenkort in de Duitse stad Marburg een derde productiesite, waardoor de mondiale capaciteit gevoelig zal toenemen.

Ramaekers blijft bij zijn boodschap van december, toen hij stelde dat we het grootste deel van 2021 nog zoet zullen zijn met het virus. 'Die paar weken voorsprong zijn voor mij niet zo belangrijk', zegt hij. 'Het klopt dat het bij de Europese waakhond iets langer duurde. De Britten en de Amerikanen hebben ook een bocht af gesneden door met een tijdelijke spoedgoedkeuring te werken. Europa koos ervoor meteen het volledige traject voor werkzaamheid en veiligheid te doorlopen.'

De grote vraag blijft welke landen in de tweede helft van 2021 groepsimmuniteit bereiken via de vaccinatie van minstens 70 procent van de bevolking. Dirk Ramaekers Hoofd werkgroep vaccinstrategie

'De grote vraag blijft welke landen in de tweede helft van 2021 groepsimmuniteit bereiken via de vaccinatie van minstens 70 procent van de bevolking, bij wie in veel regio's grote scepsis is. Het zal op veel plekken nogal wat voeten in de aarde hebben om de bevolking te overtuigen. Dat zal ook tijd vragen.'

'Daarnaast zie ik dat in Duitsland dosissen verloren zijn gegaan door het verbreken van de koude keten. Het vaccin is maar vijf dagen houdbaar op koelkasttemperatuur. Ik wil tot elke prijs vermijden dat het een potje wordt door slordig haast- en vliegwerk. De medailles worden aan de meet uitgereikt.'

Turbo op vaccinaties

Twee elementen worden cruciaal om toch een turbo op de vaccinatiecampagne te kunnen zetten. Cruciaal is hoe snel de vaccins van AstraZeneca en Johnson&Johnson, waarvan de EU er telkens 400 miljoen bestelde, er zullen zijn. Beide kunnen in maart al op de markt komen. 'Dat was alvast één voordeel van de tweede golf, waardoor J&J zijn klinische studies serieus kon versnellen.'