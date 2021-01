Vaccinoverleg tussen AstraZeneca en Europa levert niets op

Het noodoverleg tussen de Europese Commissie en het farmabedrijf AstraZeneca zet voorlopig weinig zoden aan de dijk in de ruzie over de vertraagde levering van miljoenen dosissen.

'We betreuren het aanhoudende gebrek aan duidelijkheid over het leveringsschema en vragen een helder plan van AstraZeneca voor de snelle levering van de vaccins die we gereserveerd hebben voor het eerste kwartaal.' In een tweet woensdagavond laat liet Europees commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides duidelijk verstaan dat nog geen duimbreed vooruitgang is geboekt in het bijleggen van het dispuut tussen Europa en de vaccinproducent AstraZeneca.

Het Brits-Zweedse bedrijf liet eind vorige week weten dat het door productieproblemen in een Belgische fabriek slechts 40 procent van de beloofde dosissen van zijn nog goed te keuren vaccin kan leveren aan de Europese Unie in februari. Het nieuws sloeg in als een bom in de Unie, waarvan alle lidstaten op het vaccin rekenen om hun vaccinatiecampagnes een boost te geven.

Sinds de aankondiging is een stellingenoorlog aan de gang. AstraZeneca meent dat het slechts verplicht is zijn uiterste best te doen en beschouwt de productieproblemen in de Belgische fabriek als een jammerlijk geval van overmacht.

Europa meent dan weer dat het contract tussen de twee bepaalt dat in dat geval ook uit de op volle toeren draaiende Britse fabrieken moet worden geleverd. Die worden nu ingezet om het Verenigd Koninkrijk, dat maanden voor Europa een bestelling plaatste, prioritair aan te leveren.

Constructief

Woensdagavond vond spoedoverleg plaats tussen Europa en AstraZeneca, waar ook AstraZeneca-CEO Pascal Soriot aan deelnam. Hoewel alle betrokken partijen de gesprekken als 'constructief' omschreven, is er nog geen begin van een oplossing van het dispuut.

AstraZeneca communiceerde na het topoverleg dat de twee partijen 'nog nauwer gaan samenwerken om een pad uit te stippelen voor vaccinleveringen de komende maanden'. Dat is onvoldoende voor de Commissie, getuige de tweet van Kyriakides.

Vertrouwen

Het vertrouwen tussen de twee is ver weg. Europa plant vrijdag striktere regels aan te kondigen voor de export van vaccins. Er komt onder andere een registratieplicht voor producenten die dosissen naar buiten de EU willen vervoeren. Het is afwachten of die ingreep louter ter controle is, dan wel een manier om de export van vaccins te blokkeren.

Schermvullende weergave AstraZeneca-CEO Pascal Soriot. ©AFP

De Europese Commissie liet woensdag in een persbriefing verstaan dat ze uit douanedata kan afleiden dat coronavaccins de Unie verlaten. De Commissie vermoedt dat daar ook vaccins van AstraZeneca bij zitten, wat het bedrijf ontkent. Het register moet dat uitklaren.

In verschillende interviews dinsdag wees Soriot er nog eens op dat de vaccins die het bedrijf samen met de universiteit van Oxford ontwikkelde tijdens de pandemie tegen kostprijs worden verkocht, zonder enige winst. Volgens Soriot slaat het nergens op dat vaccins worden afgeleid naar andere kopers.